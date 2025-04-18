Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μπορεί οι μέρες του Πάσχα να φέρνουν μια προσωρινή καταλλαγή στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία να ετοιμάζει πρωτοβουλίες που θα φωτίζουν τον προγραμματικό λόγο του κόμματος, ωστόσο η υπόθεση Μπατζελή συνεχίσει να ταράζει τα νερά της Χαριλάου Τρικούπη.

Η πρώην υπουργός, που τέθηκε σε αναστολή κομματικής ιδιότητας για ένα χρόνο με απόφαση του Πειθαρχικού του ΠΑΣΟΚ μετά τη δήλωση της που προκάλεσε ζημιά στο κόμμα σύμφωνα με το σκεπτικό του οργάνου, δήλωσε οτι... θα κάνει το αγροτικό της μέχρι τέλους.

«Καμία απόφαση, κανενός οργάνου δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές και ιδεολογικές μου πεποιθήσεις, οι οποίες ανήκουν στη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη», τόνισε η Κατερίνα Μπατζελή στην εκπομπή Morning Point του MEGA NEWS.

Ο Χάρης Δούκας ήταν ο πρώτος όχι όμως και ο μόνος που αντέδρασε με την απόφαση της επιτροπής δεοντολογίας.

«Οι διαγραφές, ακόμη και με επιχειρήματα για αστοχίες, δεν έλυσαν ποτέ και ούτε θα λύσουν πολιτικά προβλήματα. Η παράταξη χρειάζεται ομοψυχία», ανέφερε σε δήλωση του ο Δήμαρχος Αθηναίων που πάντως την επόμενη ημέρα έσπευσε να καλωσορίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βαρβάκειο.

Με ανάρτηση του στο facebook σχολίασε τη διαγραφή ουσιαστικά, ενός έτους του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θυμίζοντας τον όρθρο .. για τους Φαρισαίους.

«Στον Όρθρο της Μεγάλης Τρίτης διαβάζεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (22, 15- 23, 39) η καταδίκη των Φαρισαίων… Μετά έμαθα για τη «τιμωρία» της Κατερίνας! Καλή Ανάσταση!». σημείωσε ο βουλευτής Αρκαδίας.

Μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας πήρε θέση για τη διαγραφή και ο γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς Θόδωρος Μαργαρίτης.

«Η πολιτική μου εμπειρία έχει επιβεβαιώσει ότι όταν σε ένα κόμμα αρχίζει ο κύκλος των διαγραφών τότε μόνο κακά μαντάτα έρχονται για το μέλλον... Κανένας δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, καμία αυστηρή κομματική πειθαρχία πού έφτανε σε διαγραφές δεν έσωσε το κόμμα. Αντίθετα, πάντα το πλήγωνε», ανέφερε με νόημα.

«Με στεναχωρεί όταν ένας σύντροφος ή μια συντρόφισσα διαγράφεται» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ραδιο Έβρος.

«Ότι έχω να πω για το θέμα και για τον χειρισμό του θα το πω μέσα στα όργανα όπως συνήθως κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάθε διαγραφή για εμένα είναι μία δυστυχέστατη εξέλιξη, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ ευάλωτα για το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και τέτοιου είδους διαγραφές δεν μας βοηθούν», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και εκ των διεκδικητών της ηγεσίας στις εσωκομματικές εκλογές του Φθινοπώρου.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου στην ΕΡΤ News.

«Εγώ είμαι, γενικώς, εναντίον των διαγραφών και των αποκλεισμών για οποιοδήποτε άτομο στο κόμμα. Ξεκινάμε και με τον κύριο Καστανίδη ο όποιος αποκλείστηκε από κάποιες ομιλίες στη Θεσσαλονίκη, από το ΠΑΣΟΚ. Διαφωνώ με αυτά.»

Ο Νίκος Παπανδρέου προχώρησε περαιτέρω την κριτική του στις επιλογές της ηγεσίας, σχολιάζοντας ότι το κόμμα χρειάζεται ηλεκτροσόκ. «Είναι η θέση μου ότι πρέπει να είμαστε, τώρα ειδικά, ένα ηλεκτροσόκ να πάρουμε μπρος. Δεν περισσεύουν στελέχη που συνηθίζουμε να λέμε.»

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε μέσω του ΣΚΑΙ η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.

«Με περισσότερη προσοχή με μεγαλύτερη μεγαθυμία με αναλογικότητα στις δράσεις μας και κατανόηση της ανάγκης να είμαστε όλοι μαζί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο το ξεπερνάμε», ανέφερε το Μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ.

Το μεγάλο στοίχημα για την ηγεσία είναι να αντιστρέψει το κλίμα που φέρνει εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσκοπήσεις είναι το μεγάλο αγκάθι για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς τα τελευταία ευρήματα που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, πίσω από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου δημιουργούν προβληματισμό στα στελέχη της πράσινης παράταξης αλλά και στους ψηφοφόρους του κόμματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες ετοιμάζουν κινήσεις εξωστρέφειας και αντεπίθεσης, ενώ ποντάρουν πολύ στο πρόγραμμα και στο πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ. Για αυτό τον λόγο η Χαριλάου Τρικούπη προγραμματίζει για την Κυριακή 27 Απριλίου μεγάλη εκδήλωση στο ΣΕΦ όπου θα παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης και το σχέδιο δράσης των τομέων πολιτικής του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.