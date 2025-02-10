«Πράγματι φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικά τα βίντεο αυτά. Μένει βέβαια να αποδειχθούν απολύτως ακριβή και αληθή, να αποδειχθεί δηλαδή η γνησιότητά τους. Αυτό θα το κάνει η δικαιοσύνη και οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ασχέτως του τι φανερώνει ένα στοιχείο που βγαίνει στη δημοσιότητα, είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε. Όλα θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν αλλάζουμε την απάντηση που δίνουμε, δεν θα γίνουμε εμείς δικαστές, δεν θα βγάλουμε εμείς πορίσματα και αποφάσεις» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε ερώτηση για τα νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Έχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτό το λέει τώρα η αντιπολίτευση γι' αυτά τα βίντεο και πολύ καλά κάνει. Αν βέβαια τα βίντεο αυτά, που επαναλαμβάνω μένει να εξακριβωθεί αν είναι αληθή και γνήσια, χωρίς να έχουμε την αντίθετη ενημέρωση, αλλά δεν είμαστε εμείς ούτε πραγματογνώμονες, ούτε ειδικοί, αν έδειχναν κάτι αντίθετο, φαντάζεστε τι θα γινόταν έτσι; Πόσες προανακριτικές, πόσες συζητήσεις στη βουλή, πόσες ψήφοι δυσπιστίας θα είχαν κατατεθεί, θα είχαν διαγωνισμό το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα εργαλειοποιήσει πιο γρήγορα και αυτή την πτυχή του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Τώρα θυμήθηκαν το αυτονόητο θα πω εγώ και τους καλωσορίζω στο αυτονόητο ότι όλα τα απαντάει η δικαιοσύνη. Ήταν λίγο αργά νομίζω, αλλά έστω και αργά καλοδεχούμενο» είπε και συνέχισε:

«Νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι βαθύτατα εκτεθειμένος. Γιατί πέφτει πάνω στην παγίδα της εργαλειοποίησης, πέφτει μέσα στην παγίδα της εργαλειοποίησης που ο ίδιος πήγε να στήσει ξεπερνώντας σε κάποιες φάσεις του λόγου και της δράσης του ακόμα και κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν για να εργαλειοποιούν ακόμα και τραγικά ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι η αλήθεια ότι δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα. Και νομίζω ότι αποκορύφωμα αυτής της αυτοπαγίδευσης του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες. Αν θυμάστε, όταν κατέθεσε την πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης προανακριτικής, δηλαδή στη Βουλή για τον κ. Τριαντόπουλο, το ΠΑΣΟΚ βασίστηκε σε μία ιστορία την οποία έφτιαξαν και μάλιστα έδιναν και διαρροές στον Τύπο ότι μία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανακάλυψε τυχαία μία εξαφανισμένη δικογραφία. Την αλήθεια, την φανέρωσαν προφανώς άθελά τους, δεν ήθελα να καλύψουν την κυβέρνηση ή τον δήθεν κακό κ. Τασούλα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω κ. Γεροβασίλη, ο κ. Μπάρκας, ο κ. Κόκκαλης. Κάπως πήγε να τα μαζέψει το ΠΑΣΟΚ με κάτι αστείες δικαιολογίες. Έφεραν ένα έγγραφο του κ. Μεϊμαράκη που δεν είχε σχέση μία περίπτωση με την άλλη, κάπως λίγο να σταθούν στο δημόσιο διάλογο. Και έρχεται ένα βίντεο το είδαμε το Σαββατοκύριακο, με τον τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης τον Νίκο Παππά στη Βουλή, ο οποίος κατήγγειλε την κυβέρνηση για τα πάντα και τα αντίθετά τους σε μία ομιλία στη Βουλή και από κάτω ήταν ο κ. Ανδρουλάκης. Σε αυτήν την ομιλία αναφερόταν ο κ. Παππάς ξεκάθαρα, είχε βασιστεί η ομιλία του στην πραγματικότητα, ή αυτή η αποστροφή, τέλος πάντων στα συμπληρωματικά στοιχεία. 23/10/2024. Νομίζω ότι πρέπει να βγει να απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Γιατί είπε πλέον και με τη βούλα ψέματα στους Έλληνες πολίτες. Αφήστε τι έκανε με την κυβέρνηση και πώς χειρίστηκε τον θεσμικό του ρόλο, αυτό δυστυχώς στη χώρα μας το έχουμε αφήσει πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια. Βγήκε σε πανελλήνια μετάδοση και είπε ψέματα. Και ψέματα με δόλο πλέον γιατί δεν μπορεί να μην έχει ακούσει μια σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μην ακούει ομιλίες που γίνονται μπροστά του στη Βουλή. Θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι του ξέφυγε. Από το μου ξέφυγε μέχρι «ο κακός Τασούλας που θέλετε να βγάλετε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα απέκρυψε», ενώ έχει γίνει χρήση των εγγράφων αυτών από άλλα κόμματα και μάλιστα από τον τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης, υπάρχει μεγάλη απόσταση και οφείλει απαντήσεις. Οφείλει εξηγήσεις γιατί αυτό δεν είναι απλά μία αντιπολιτευτική τακτική που βασίστηκε σε ένα ψευδές αφήγημα για οποιαδήποτε υπόθεση. Έστησε αυτό το ψέμα ο κ. Ανδρουλάκης πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για να εκμεταλλευτεί για άλλη μια φορά τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και να θυμώσει περισσότερο την κοινωνία. Θυμάστε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε και τις τελευταίες μέρες στον αντιπολιτευτικό λόγο ο ρόλος του κ. Τασούλα, ο κακός Τασούλας λέγανε που έκρυψε τις δικογραφίες. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι απολύτως αποκαλυπτικό, είναι βαθύτατα και εκτεθειμένος ο κ. Ανδρουλάκης, οφείλει δημόσια να δώσει εξηγήσεις και να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες που τους παραπλάνησε με τόσο φθηνό τρόπο» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης, αφού επισήμανε ότι έχει ξαναγίνει εργαλειοποίηση ενός τραγικού δυστυχήματος ή ενός τραγικού συμβάντος ή της οικονομικής δυσπραγίας των πολιτών για τη δημιουργία πολιτικού αφηγήματος από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, σημείωσε ότι «αυτή τη φορά όμως αυτή η προσπάθεια επειδή βασίζεται πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έχει και έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο που τον βλέπουμε. Την αμφισβήτηση της δικαιοσύνης, η οποία, όπως βλέπετε, προσπαθεί να κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά της με μία σειρά από πραγματογνωμοσύνες, με απόλυτο σεβασμό στους διαδίκους και πολύ περισσότερο με έναν καθολικό σεβασμό όλων μας στους συγγενείς των θυμάτων».

«Και γι' αυτό φέρει βαρύτατη ευθύνη η αντιπολίτευση. Εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί στη θέση μας ότι η δικαιοσύνη έχει τον απόλυτο λόγο και τον τελευταίο λόγο. Όπως είδατε και στην απάντηση που έδωσα για τα βίντεο που έχουν πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα και λογικό είναι να πάρουν μέχρι να αποδειχθεί η γνησιότητά τους και να αποτελέσουν ένα βέβαιο υλικό, και σε αυτό δεν πήρα θέση. Δεν προσπάθησα να χτίσω κάποιο αφήγημα. Δεν προσπάθησα να εργαλειοποιήσω κάποια στοιχεία που φαίνονται πολύ σημαντικά. Δεν το έκανα, ούτε θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Εμείς δεν θα γίνουμε ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα γίνουμε όπως τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Τη δικαιοσύνη την απονέμουν δικαστές και εισαγγελείς. Δεν απονέμεται η δικαιοσύνη ούτε από τα κόμματα, ούτε τις κυβερνήσεις, ούτε την αντιπολίτευση, ούτε από τους συμμετέχοντες σε πάνελ» ανέφερε.

«Το γρήγορα δεν σημαίνει βιαστικά και αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τον χρόνο που θα γίνει η δίκη.

Σε ερώτηση για το εάν ο πρωθυπουργός γνώριζε την ύπαρξη των βίντεο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «Σε καμία περίπτωση δεν γνώριζε την ύπαρξή τους ο πρωθυπουργός και νομίζω ότι δεν υπάρχει πολίτης αυτής της χώρας που να μην ήλπιζε να βρεθούν παραπάνω στοιχεία. Όποιος δεν το ελπίζει, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει την αλήθεια, αλλά θέλει το αφήγημα της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα, την αλήθεια θέλουμε. Αν το αφήγημα της αντιπολίτευσης, αν δηλαδή βρισκόταν μία εικόνα, ένα βίντεο, που στα ανοιχτά βαγόνια έδειχνε εύφλεκτο υλικό, αυτό δεν θα ήταν η πολιτική νίκη κάποιου, θα ήταν η αλήθεια που θα έβγαζε κάποια συμπεράσματα. Αλλά για να μπορεί η αντιπολίτευση να εξυπηρετήσει τη δική της αλήθεια ήθελε να εξυπηρετείται μία σειρά από πράγματα. Το ξαναλέω, δεν θα βγάλω εγώ το πόρισμα και κανένας από την κυβέρνηση ούτε ο πρωθυπουργός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

