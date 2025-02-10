Τουρκικά ΜΜΕ: Ελπίδες για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35

Δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο αναφέρουν πως στην έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου επισημαίνεται ότι η απόφαση για την πώληση των F-35 στην Τουρκία θα μπορούσε να επανεξεταστεί.
Η έκθεση περιλάμβανε τόσο την Τουρκία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφεραν τα ίδια δημοσιεύματα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.
Οι ΗΠΑ είχαν κάνει πίσω όσον αφορά τα F-35, τα οποία είχαν εγκρίνει προς πώληση, λόγω της προσέγγισης των ΗΑΕ με την Κίνα.
Η έκθεση, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περιλάμβανε τις ακόλουθες πληροφορίες: «Το Κογκρέσο μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πώλησης των F-35 στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Κογκρέσο μπορεί επίσης να επανεξετάσει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα».
Στην έκθεση επισημάνθηκε ότι η Τουρκία επικεντρώθηκε σε εγχώρια προγράμματα μετά τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα F-35.
Ακολουθούν τα έργα που αναφέρονται στην έκθεση και οι εναλλακτικές προσπάθειες της Τουρκίας για την προμήθεια αεροσκαφών:
Εγχώρια Μαχητικό Αεροσκάφος (KAAN/TF-X): Η Τουρκία έχει επιταχύνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη του δικού της μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς Stealth με την ονομασία KAAN, το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί επιχειρησιακά τη δεκαετία του 2030, με τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις να πραγματοποιούνται το 2024.
Eurofighter Typhoon: Η Τουρκία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ιδίως ως ενδιάμεση λύση έως ότου αναπτυχθεί πλήρως το KAAN. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αυτές υπόκεινται στην έγκριση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εκσυγχρονισμός των F-16: Η Τουρκία, της οποίας ο στόλος είναι γερασμένος, ζήτησε μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και κιτ εκσυγχρονισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διοίκηση Biden ενέκρινε την πώληση αυτή το 2024, η οποία θα καλύψει εν μέρει τις ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας».
