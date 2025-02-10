Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον θα εκπονήσει η Κομισιόν, όπως αναφέρει στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο αρμόδιος Επίτροπος Michael McGrath, η σχετική νομοθετική πρόταση για την ψηφιακή δικαιοσύνη θα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, διατάξεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εντοπίστηκαν σχετικά με τη λήξη των συνδρομητικών συμβάσεων, την αυτόματη ανανέωση των συνδρομών και τη μετατροπή των δωρεάν δοκιμών σε συνδρομές επί πληρωμή.

Η Κομισιόν αναφέρεται δε και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων καταναλωτών, τη σημασία των οποίων είχε υπογραμμίσει στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ.

Σημειώνει ότι εντός του 2024, «δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε πρωτοβουλίες και έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών» συμπληρώνοντας ότι οι προτάσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα ανακοινωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Συμπληρώνει δε ότι το προγράμματα ConsumerPro αποσκοπεί στην καλύτερη κατάρτιση των οργανώσεων καταναλωτών ώστε να μπορούν να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τους καταναλωτές ενώ ο ιστότοπος «Κόμβος εκπαίδευσης των καταναλωτών» περιλαμβάνει εκατοντάδες σελίδες εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους φορείς που εργάζονται στον τομέα της παροχής συμβουλών στους καταναλωτές.

Ο κ. Τσιόδρας στην ερώτησή του είχε επισημάνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις, δεν αισθάνονται ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο των ψηφιακών συναλλαγών τους «αφού το 69% δυσκολεύεται να ακυρώσει τη συνδρομή που έχει κάνει διαδικτυακά, ενώ το 34% μπόρεσε να την ακυρώσει μόνο μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. ένα χρόνο)».

Είχε δε αναφερθεί συγκεκριμένα στην ύπαρξη πρακτικών «βάσει των οποίων, οι δωρεάν δοκιμαστικές συνδρομές μετατρέπονται αυτόματα σε συνδρομή επί πληρωμή ή ανανεώσεις που περιλαμβάνουν πολύ μειωμένες αρχικές τιμές προσφοράς, ακολουθούμενες από σημαντική αύξηση των τιμών αργότερα» και είχε ζητήσει την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών στις ψηφιακές τους συναλλαγές και τη βελτίωση της ενημέρωσης και κατανόησης των δικαιωμάτων τους.

