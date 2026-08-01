Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε κατάστημα εστίασης στην Πλατεία Κουντρίνσκαγια, στο κέντρο της Μόσχας, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από την έκρηξη φιάλης αερίου.

There's been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow.



According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general's birthday celebration.

Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt August 1, 2026

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του στη ρωσική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Max, το υπουργείο ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 8:10 μ.μ. (τοπική ώρα), κοντά στο Κτίριο 1 της Πλατείας Κουντρίνσκαγια. Το διαδικτυακό ειδησεογραφικό μέσο Baza, που θεωρείται ότι διατηρεί στενές επαφές με τις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο πολυτελές ιταλικό εστιατόριο Balzi Rossi. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του εστιατορίου, ο χώρος παρέμενε κλειστός το Σάββατο, καθώς φιλοξενούσε ιδιωτική εκδήλωση.

Η κυκλοφορία γύρω από την πλατεία έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ οι είσοδοι του σταθμού του μετρό Barrikadnaya έχουν κλείσει.

Η αστυνομία της Μόσχας δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ότι η έκρηξη προκάλεσε «τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες, με τραύματα διαφορετικής βαρύτητας».

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

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