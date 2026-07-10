Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση Φάμελλου

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου. Τη Δευτέρα συνεδριάζει η ΠΓ για τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της ΚΕ μετά την παραίτηση Φάμελλου

Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.

Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική επιτροπή Σωκράτης Φάμελλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark

Απόρρητο