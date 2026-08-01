Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «AS», οι «μπλαουγκράνα» συνεχίζουν να παρακολουθούν πολύ στενά την περίπτωση του επιθετικού της Εθνικής μας ομάδας και της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη, με το ενδεχόμενο του να κινηθούν για την απόκτησή του να είναι πολύ πιθανό!

Το αν θα γίνει τελικά κίνηση της Μπαρτσελόνα για τον Παυλίδη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν οι Καταλανοί θα καταφέρουν να εντάξουν στο ρόστερ τους τον μεγαλύτερο μεταγραφικό τους στόχο, Χούλιαν Άλβαρες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν φαίνεται διατεθειμένη να μειώσει τις οικονομικές απαιτήσεις της, ενώ η Μπαρτσελόνα δεν αποκλείεται, μετά από τον Λεβαντόφσκι, να χάσει και τον Φεράν Τόρες, ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, με τον Παυλίδη πάντως να έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και τη φετινή σεζόν του στην Μπενφίκα, πετυχαίνοντας 4 γκολ στην αναμέτρηση με τη Σεν Γκάλεν για τα προκριματικά του Europa League!

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