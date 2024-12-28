Τσιόδρας: Από σήμερα ένας τύπος φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές

«Από σήμερα, με βάση ευρωπαϊκό κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, ακουστικά, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτικό να έχουν έναν και μόνον τύπο φορτιστή –τον USB type c.».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αυτό υπογράμμισε, σήμερα στον ΣΚΑΪ «Δεκατιανοί», με τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας και με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία του Καταναλωτή. Πρόσθεσε ότι από τη ρύθμιση δεν εξαιρούνται και τα λάπτοπ, αλλά ειδικά γι’ αυτά η ισχύς της ευρωπαϊκής ρύθμισης αρχίζει από τον Απρίλιο.

Επίσης, τόνισε το όφελος και τη διευκόλυνση που προκύπτει για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορούν πια να φορτίζουν όλες τις συσκευές τους με έναν φορτιστή, «αποφεύγοντας πρόσθετα κόστη και... περιττά καλώδια».

Ο κ.Τσιόδρας απάντησε και σε σειρά ερωτήσεων για την επικείμενη εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αρνήθηκε να σχολιάσει την ονοματολογία, συνέστησε σε όλους να περιμένουν την ανακοίνωση του πρωθυπουργού το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, υπενθύμισε ότι «η επιφανέστερη προσωπικότητα της μεταπολίτευσης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, εξελέγη και τις δύο φορές με τις ψήφους της Νεας Δημοκρατίας (και κάποιους μεμονωμένους βουλευτές που προστέθηκαν)» και προσδιόρισε «το γενικότερο κύρος και τη σοβαρότητα ως κριτήρια επιλογής, που απορρέουν από τον ίδιον τον χαρακτήρα και τη φύση του θεσμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.