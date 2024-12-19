Νέος και πιο αυστηρός κανονισμός για την ασφάλεια των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέθηκε σε ισχύ την προηγούμενη εβδομάδα.

Το νέο πλαίσιο δίνει περισσότερες εξουσίες στις εποπτικές αρχές, εκσυγχρονίζει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα, παρέχει δωρεάν πληροφορίες στους πολίτες και εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε αυτές, στα άτομα με αναπηρία. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την υφιστάμενη οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις, όπως η θεαματική αύξηση των διαδικτυακών αγορών. Διασφαλίζει επίσης ότι τα προϊόντα στην ΕE σε καταστήματα ηλεκτρονικά και μη, θα τηρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ως μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών, είχε θέσει αυτά τα ζητήματα ως βασική προτεραιότητα της δράσης του, από την αρχή της θητείας του και στις 16 Οκτωβρίου του 2024, κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν, ζητώντας μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από την εισαγωγή παράνομων και επικίνδυνων παιχνιδιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στην ερώτησή του, σημείωνε ότι πολλά παράνομα παιχνίδια εισάγονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών από εταιρείες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες χωρίς να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την ασφάλειά τους και χωρίς να καταβάλλονται δασμοί.

Υπογράμμιζε ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των παιδιών, ενώ δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους κατασκευαστές και ρωτούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις εισαγωγές, ειδικά σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τους εμπόρους από τρίτες χώρες, και ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει, προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη διεκπεραίωση του μεγάλου φόρτου εισαγωγών που δέχονται οι αρμόδιες αρχές.

Την προηγούμενη Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Στεφάν Σεζουρνέ, απάντησε στον κ. Τσιόδρα, με τρόπο αναλυτικό και συγκεκριμένο.

Δήλωσε ότι από τις 13 Δεκεμβρίου του 2024, οι διαδικτυακές πωλήσεις παιχνιδιών υπόκεινται στον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, που περιλαμβάνει ειδικές υποχρεώσεις για όλους τους παρόχους διαδικτυακών αγορών που έχουν ως στόχο τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτεί αυτοί οι πάροχοι να καταχωρίζονται στη διαδικτυακή πύλη «Safety Gate», να τηρούν εσωτερικές διαδικασίες για την ασφάλεια των προϊόντων, να ενεργούν γρήγορα όσον αφορά τα επικίνδυνα προϊόντα, να διασφαλίζουν ότι οι έμποροι παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες και να συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (της ΕΕ) συζητούν την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Ιούλιο του 2023, για έναν νέο κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Το νέο αυτό πλαίσιο απαιτεί όλα τα παιχνίδια να διαθέτουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος και άλλες πληροφορίες, που θα είναι άμεσα προσβάσιμες στον καταναλωτή, μέσω φορέα δεδομένων (όπως κωδικός QR). Οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποβάλουν ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων στα σύνορα της Ένωσης και για τα παιχνίδια που πωλούνται στο διαδίκτυο. Τα ψηφιακά διαβατήρια θα ελέγχονται στα εξωτερικά σύνορα, προκειμένου να εντοπίζονται τα φορτία για τα οποία θα απαιτούνται λεπτομερείς έλεγχοι στα τελωνεία.

Οι διατάξεις, που τέθηκαν ήδη σε ισχύ, κάνουν πιο αποτελεσματικές τις διαδικασίες απόσυρσης προϊόντων από την αγορά, σημειώνεται στην ανακοίνωση του κ. Τσιόδρα. Έτσι, εάν ένα προϊόν ανακληθεί για λόγους ασφάλειας, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούν άμεσα, έχουν το δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων, καθώς και το δικαίωμα να προσφύγουν συλλογικά στη δικαιοσύνη. Ο Κανονισμός επεκτείνει τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εισαγωγέων και διανομέων. Κάθε προϊόν που πωλείται θα πρέπει να έχει έναν υπεύθυνο για την εμπορία (και άρα και για την ασφάλειά του) στην ΕΕ. Για προϊόντα που παράγονται εκτός ΕΕ, ο υπεύθυνος φορέας πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Αν διαπιστώσουν ότι ένα από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά είναι επικίνδυνο, πρέπει να το αποσύρουν και να ενημερώσουν τους καταναλωτές και τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, οι εισαγωγείς και διανομείς προϊόντων δεν θα τα διαθέτουν στην αγορά, εάν δεν έχουν εξασφαλίσει ότι πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού, ενώ σαφείς υποχρεώσεις θεσπίζονται και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου: υποχρεούνται να μη διαθέτουν προϊόντα χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίες, να συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές και να αποσύρουν τα μη ασφαλή προϊόντα από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα το πολύ εντός δύο ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

