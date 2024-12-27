AI Art Magazine: Περιοδικό για τέχνη με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το περιοδικό AI Art Magazine, νέα εξαμηνιαία έκδοση 176 σελίδων αφιερωμένη αποκλειστικά στην τέχνη που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), κυκλοφόρησε.

Ο εκδότης του, Μάικ Μπράουνερ ανέφερε σε δήλωσή του ότι «θα χρησιμεύσει ως ένα ζωτικό χρονικό αυτής της μεταμορφωτικής στιγμής στην ιστορία της τέχνης».

Στον ιστότοπο του περιοδικού αναφέρεται ότι εξερευνά τη συγχώνευση της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Παρέχουμε μια πλατφόρμα για τους καλλιτέχνες να επιδεικνύουν τα έργα τους και προσφέρουμε στους αναγνώστες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρωτοποριακή μορφή τέχνης».

Η έκδοσή μας αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές φωνές και τη δυναμική εξέλιξη της κοινότητας τέχνης με AI. Κάθε τεύχος θα καταγράφει την σε εξέλιξη αφήγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τέχνη, γιορτάζοντας τον αντίκτυπο και τις δυνατότητές της.

Το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους περιλαμβάνει έργο τέχνης από την Ιάπωνα καλλιτέχνιδα AI Emi Kusano, η οποία συζητά για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί σε συνέντευξη. Το περιοδικό προσκαλεί όλους — καλλιτέχνες και μη— να εξερευνήσουν τη διασταύρωση της τέχνης και της τεχνολογίας και κριτική επιτροπή, ένα μέλος της οποίας είναι εκπρόσωπος της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιολογεί και επιλέγει καλλιτεχνικά έργα για το περιοδικό.

«Το περιοδικό αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν άνθρωποι και μηχανές γίνονται δημιουργικοί μαζί» σημειώνεται στον ιστότοπο του AI Art Magazine.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

