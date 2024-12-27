Ο Βρετανο-Καναδός επιστήμονας υπολογιστών που συχνά διαφημίζεται ως «νονός» της τεχνητής νοημοσύνης έχει μειώσει τις πιθανότητες η τεχνητή νοημοσύνη να εξαφανίσει την ανθρωπότητα τις επόμενες τρεις δεκαετίες, προειδοποιώντας ότι ο ρυθμός της αλλαγής στην τεχνολογία είναι «πολύ ταχύτερος» από τον αναμενόμενο.

Ο καθηγητής Geoffrey Hinton, ο οποίος φέτος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ φυσικής για το έργο του στην τεχνητή νοημοσύνη , είπε ότι υπάρχει πιθανότητα «10 έως 20» τοις εκατό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε εξαφάνιση του ανθρώπου μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες.

Προηγουμένως ο Hinton είχε πει ότι υπήρχε 10% πιθανότητα η τεχνολογία να προκαλέσει ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για την ανθρωπότητα.

Ερωτηθείς στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 αν είχε αλλάξει την ανάλυσή του για μια πιθανή αποκάλυψη της τεχνητής νοημοσύνης και τη μία στις 10 πιθανότητες να συμβεί, είπε: «Όχι πραγματικά, 10 έως 20 τοις εκατό».

Η εκτίμηση του Hinton ώθησε τον καλεσμένο συντάκτη του Today's, τον πρώην καγκελάριο Sajid Javid, να πει «ανεβαίνεις», στον οποίο ο Hinton απάντησε: «Αν μη τι άλλο. Βλέπετε, ποτέ δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πράγματα πιο έξυπνα από εμάς».

Και πρόσθεσε: «Και πόσα παραδείγματα γνωρίζετε για ένα πιο έξυπνο πράγμα που ελέγχεται από ένα λιγότερο έξυπνο πράγμα; Υπάρχουν πολύ λίγα παραδείγματα. Υπάρχει μάνα και μωρό. Η εξέλιξη έκανε πολλή δουλειά για να επιτρέψει στο μωρό να ελέγχει τη μητέρα, αλλά αυτό είναι το μόνο παράδειγμα που γνωρίζω».

Ο γεννημένος στο Λονδίνο Hinton, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, είπε ότι «οι άνθρωποι θα ήταν σαν νήπια σε σύγκριση με τη νοημοσύνη των εξαιρετικά ισχυρών συστημάτων AI».

«Μου αρέσει να το σκέφτομαι ως εξής: φανταστείτε τον εαυτό σας και ένα τρίχρονο παιδί. Θα είμαστε τα τρίχρονα», είπε.

Το AI μπορεί να οριστεί χαλαρά ως συστήματα υπολογιστών που εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη.

Πέρυσι, ο Hinton έγινε πρωτοσέλιδο μετά την παραίτησή του από τη δουλειά του στην Google για να μιλήσει πιο ανοιχτά για τους κινδύνους που ενέχει η απεριόριστη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέροντας ανησυχίες ότι «κακοί παράγοντες» θα χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία για να βλάψουν άλλους. Ένα βασικό μέλημα των ακτιβιστών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι η δημιουργία τεχνητής γενικής νοημοσύνης, ή συστημάτων που είναι πιο έξυπνα από τους ανθρώπους, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υπαρξιακή απειλή της τεχνολογίας αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έλεγχο.

Αναλογιζόμενος το πού πίστευε ότι θα είχε φτάσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά την εργασία του στην τεχνολογία, ο Hinton είπε: «Δεν πίστευα ότι θα είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα φτάναμε εδώ».

Και πρόσθεσε: «Επειδή η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι ότι οι περισσότεροι από τους ειδικούς στον τομέα πιστεύουν ότι κάποια στιγμή, πιθανώς μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, θα αναπτύξουμε AI που είναι πιο έξυπνα από τους ανθρώπους. Και αυτή είναι μια πολύ τρομακτική σκέψη».

Ο Hinton είπε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν «πολύ, πολύ γρήγορος, πολύ πιο γρήγορος από ό,τι περίμενα» και ζήτησε κυβερνητική ρύθμιση της τεχνολογίας.

«Η ανησυχία μου είναι ότι το αόρατο χέρι δεν πρόκειται να μας κρατήσει ασφαλείς. Επομένως, μόνο το να το αφήσουμε στο κίνητρο του κέρδους των μεγάλων εταιρειών δεν θα είναι αρκετό για να διασφαλίσουμε ότι θα το αναπτύξουν με ασφάλεια», είπε. «Το μόνο πράγμα που μπορεί να αναγκάσει αυτές τις μεγάλες εταιρείες να κάνουν περισσότερη έρευνα για την ασφάλεια είναι η κυβερνητική ρύθμιση».

Ο Hinton είναι ένας από τους τρεις «νονούς της τεχνητής νοημοσύνης» που έχουν κερδίσει το βραβείο ACM AM Turing –το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ στην επιστήμη των υπολογιστών– για τη δουλειά τους. Ωστόσο, ένας από τους τρεις, ο Yann LeCun, ο επικεφαλής επιστήμονας AI στο Meta του Mark Zuckerberg, υποβάθμισε την υπαρξιακή απειλή και είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «θα μπορούσε πραγματικά να σώσει την ανθρωπότητα από την εξαφάνιση».

Πηγή: theguardian.com

