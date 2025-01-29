Η Κρήτη βρίσκεται στην προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μετά το τέλος της τρίωρης συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νησιού.

«Νομίζω ότι από κοινού, αφενός απαντήσαμε σε ζητήματα που αφορούσαν σε χρόνια ζητήματα, αλλά και από την άλλη πλευρά χαράσσουμε πολιτικές, οι οποίες θα ενισχύσουν πραγματικά και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους σταφυλοπαραγωγούς, αλλά και τους μελισσοκόμους στην Κρήτη» είπε.

Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε πως «το επόμενο χρονικό διάστημα θα κλιμακώσουμε συγκεκριμένες κεντρικές επιλογές, ούτως ώστε να στηρίξουμε όλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα εκεί» καταλήγοντας πως «είναι απόδειξη πως με διάλογο λύνονται όλα τα προβλήματα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία έγινε σε καλό κλίμα και στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Παπαγιαννίδης και Γιώργος Στρατάκος και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Αρναουτάκης, συζητήθηκαν κύρια ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό, κτηνοτροφικό και μελισσοκομικό κόσμο του νησιού, με έμφαση στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ, το κόστος ζωοτροφών κ.α.

Αναφορικά με την ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων του νησιού ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι δρομολογείται η χορήγηση ενίσχυσης μέσω του προγράμματος de minimis για τις ζωοτροφές, καθώς και στη βελτίωση των όρων στήριξης της αγροτικής παραγωγής μέσω της νέας ΚΑΠ της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι είναι τις επόμενες ημέρες θα λυθεί η εκκρεμότητα με τους νέους αγρότες του 2021 σχετικά με τις ενισχύσεις.

Από την πλευρά τους οι αγρότες από την Κρήτη υπογράμμισαν ότι για αρκετά από τα ζητήματα που έθεσαν στον αρμόδιο υπουργό έλαβαν απαντήσεις, ενώ για τα άλλα αναμένουν να δοθούν λύσεις τον επόμενο μήνα, όταν και θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση μεταξύ των δυο πλευρών όπως είπαν.

Τόνισαν ότι η συνάντηση με τον κ. Τσιάρα είχε θετικό πρόσημο και μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν είναι η δημιουργία νέας «Αγροτικής Περιφέρειας Ελαιολάδου και Ελιάς», αλλά και ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης, μέσω του οποίου οι παραγωγοί θα μπορούν να ανανεώσουν τα ελαιόδεντρά τους, χωρίς να επωμίζονται το κόστος των εργασιών.

«Θέσαμε σαν Περιφέρεια όλα τα δομικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, το αυξημένο κόστος που έχει να κάνει με τη νησιωτικότητα και την βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα» επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.

Πρόσθεσε ότι είναι «σημαντικό να δοθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία» προκειμένου «οι παραγωγοί μας να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν».

«Είμαι υπέρ του διαλόγου και πάντα όταν κουβεντιάζουμε αναδεικνύουμε τα προβλήματα και όταν το κάνουμε θα βρούμε λύσεις» δήλωσε ο Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου, Γιάννης Γλετζάκης. Σημείωσε ότι η Κρήτη, λόγω της νησιωτικότητας αντιμετωπίζει βεβαρυμμένα κοστολόγια ανεβάζοντας επιπλέον το κόστος παραγωγής. «Μας λυγίζει και δεν μπορούμε να παράξουμε και να ζήσουμε, η κτηνοτροφία έχει βεβαρυμένο κοστολόγιο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

