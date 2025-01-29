Microsoft: Αυτοψία» Βορίδη, Θεοδωρικάκου, Παπαστεργίου στο υπό κατασκευή Data Center 

Το υπό κατασκευή Data Center της Microsoft στα Σπάτα, ένα έργο που έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις της χώρας, επισκέφθηκαν σήμερα 29 Ιανουαρίου, οι Υπουργοί Επικρατείας Μάκης Βορίδης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Τους Υπουργούς συνόδευαν η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη, καθώς και ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδας Δημήτρης Μάρκου.

Η CEO της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Γιάννα Ανδρονοπούλου παρουσίασε αναλυτικά στους Υπουργούς Επικρατείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης την εξέλιξη των εργασιών, την πρόοδο της συνολικής επένδυσης του Cloud Region, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική οικονομία από τα τρία Data Centers που κατασκευάζει η Microsoft στην Ελλάδα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν επίσκεψη στο χώρο που εκτελούνται τα έργα κατασκευής του Data Center.

Υπογραμμίζεται ότι η επένδυση της Microsoft στα Σπάτα θα προσφέρει στις επιχειρήσεις γρήγορη, οικονομική και ασφαλή πρόσβαση σε cloud υπηρεσίες, καθώς και δυνατότητες να αναπτύξουν τα δικά τους καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις, δίνοντας νέα ώθηση στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας με επίκεντρο την εκπαίδευση, την εργασία και την πολιτιστική κληρονομιά. Σημειώνεται ότι ήδη στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος έχουν ήδη εκπαιδευτεί 600 μαθητές δημόσιων σχολείων και 200 κάτοικοι και εργαζόμενοι.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, δήλωσε: «Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση, η οποία επιπλέον έχει χαρακτηριστεί στρατηγική. Είναι πλέον αδειοδοτημένη, τα έργα έχουν προχωρήσει, το μέγεθος της επένδυσης εντυπωσιακό. Είναι πολύ σημαντικό ότι διαμορφώνεται ένα περιβάλλον, με το οποίο - μαζί με τα άλλα που κάνει η Microsoft στην περιοχή - η Ελλάδα εξελίσσεται πλέον σε ένα σημαντικό ψηφιακό κόμβο. Εκτός από τη συγκεκριμένη επένδυση, εκτός από τις θέσεις εργασίας, δημιουργείται ένα ευρύτερο “οικοσύστημα” συνεργειών, που είναι πολύ σημαντικό. Μια ακόμη πολύ μεγάλη και σημαντική εταιρεία, η οποία θέτει τη χώρα μας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική στρατηγική σύμβαση, αυτή της Microsoft στην Ελλάδα, με τη δημιουργία Data center που συμβάλλει καθοριστικά στη μετατροπή της χώρας μας σ’ έναν κόμβο νέων τεχνολογιών, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το τελευταίο εξάμηνο, έχει επιταχύνει όλες τις διαδικασίες, έχουν εγκριθεί οικοδομικές άδειες, έχει γίνει η κοινή υπουργική απόφαση χωροθέτησης. Θα είμαστε δίπλα στην εταιρεία προκειμένου να ολοκληρωθεί και με τα επόμενα στάδια το πολύ σημαντικό έργο αυτής της επένδυσης».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: «Οι αναδυόμενες τεχνολογίες αναβαθμίζουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι ώστε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία. Προφανώς δεν είναι κάτι απλό. Απαιτείται ταλέντο, δεδομένα, σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και είναι κρίσιμο τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό. Οι επενδύσεις της Microsoft σε Data Centers αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδυνάμωσης του ρόλου της χώρας στο οικοσύστημα τεχνολογίας. Μεθοδικά η Ελλάδα καθιερώνεται ως κόμβος καινοτομίας. Εταιρείες κολοσσοί επενδύουν στην Ελλάδα, ενώ συγχρόνως θα είμαστε μια από τις πρώτες επτά χώρες της Ευρώπης που θα κατασκευαστεί Ai Factory γύρω από τον υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλο». Πρόκειται για εξελίξεις με ευρύτερο αντίκτυπο στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στην οικονομία και συμβάλλοντας στο brain regain. Πολλοί νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό για να κυνηγήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, πλέον μπορούν να βρουν δουλειά στον τομέα τους στην πατρίδα τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

