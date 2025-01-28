Μεγαλώνει ο αριθμός των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ζητώντας τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Το απόγευμα της Τρίτης πήραν απόφαση να κλείσουν την ΠΑΘΕ. Ωστόσο, συνάντησαν τον φραγμό της ΕΛ.ΑΣ. Μετά από διαπραγματεύσεις με την Αστυνομία δεν τους επετράπη να κινηθούν προς την Εθνική, ωστόσο κάποιοι εξ αυτών κινήθηκαν πεζή προς την εθνική. Παρέμειναν στην άκρη του δρόμου για μερικά λεπτά.

Στη Θεσσαλονίκη, 45 τρακτέρ είναι σταθμευμένα στην έξοδο των Νέων Μαλγάρων στην παλιά εθνική οδό.

Στην Ημαθία 32 τρακτέρ έχουν ακινητοποιηθεί σε κόμβο της Αλεξάνδρειας και 14 στη Νάουσα στη διασταύρωση Νάουσας – Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Στο Κιλκίς έχουν συγκεντρωθεί 43 τρακτέρ στο γήπεδο Πολυκάστρου και άλλα 20 στην είσοδο της πόλης του Κιλκίς.

Στην Πέλλα, 71 τρακτέρ βρίσκονται συγκεντρωμένα στη διασταύρωση Παραλίμνης και άλλα 51 στην Κρύα Βρύση.

Επίσης, 17 τρακτέρ βρίσκονται και στο 63ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στον κόμβο Γυψοχωρίου.

Στην Πιερία 18 τρακτέρ είναι ακινητοποιημένα στην έξοδο της Κατερίνης.

