Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά την παρέμβασή του, προκειμένου άμεσα η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις, για τη δημιουργία ασφαλών διαδρόμων πρόσβασης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, στην περιοχή του εργοταξίου της στη Θεμιστοκλέους.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να θέσω υπόψη σας το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της αδικαιολόγητης άρνησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση πρόσβασης ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων στον πεζόδρομο της οδού Θεμιστοκλέους», αναφέρει αρχικά στην επιστολή και συνεχίζει:

«Όπως γνωρίζετε, αυτή η υποχρέωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προκύπτει πλέον και ως υποχρέωση συμμόρφωσης προς συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες υπό διαφορετική δικαστική σύνθεση και δικονομική διαδικασία έκριναν επανειλημμένα ότι πρέπει στον πεζόδρομο της οδού Θεμιστοκλέους να δημιουργηθεί ασφαλής διάδρομος πρόσβασης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Επισημαίνω ότι η ασφάλεια των παρόδιων προς τα εργοτάξια ιδιοκτησιών και των κατοίκων τους, ιδίως όσον αφορά σε θέματα προσβασιμότητας και ασφάλειας, αποτελεί θέμα προτεραιότητας για τον Δήμο Αθηναίων.

Όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία, ο Δήμος Αθηναίων έχει επανειλημμένα επισημάνει προς την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αλλά και προς το Υπουργείο σας, τους πιθανούς σοβαρούς κινδύνους, αλλά και τις υποχρεώσεις της εταιρείας, χωρίς δυστυχώς να τυγχάνει ανταπόκρισης σε ένα ζήτημα που πρωτίστως άπτεται της ασφάλειας των συμπολιτών μας, αλλά επίσης αφορά και στο πολύ σημαντικό θεσμικό ζήτημα της απόλυτης υποχρέωσης σεβασμού και συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Η υλοποίηση βασικών υποδομών, όπως είναι η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, λόγω και του μακρού χρονοδιαγράμματος των έργων, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της ασφάλειας του κοινωνικού περίγυρου της περιοχής εκτέλεσης των έργων».

Και ο κ. Δούκας καταλήγει: «Για τους λόγους αυτούς, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να παρέμβετε άμεσα, προκειμένου οι εμπλεκόμενες στην κατασκευή του σταθμού της Πλατείας Εξαρχείων εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους προς όσα ρητά επιτάσσουν οι σχετικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών».

