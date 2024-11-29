ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες πληρωμής προκαταβολής έτους αιτήσεων 2024

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων πληρωμής προκαταβολής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους φορείς, ξεκίνησαν σήμερα 29 Νοεμβρίου 2024,οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, της πληρωμής προκαταβολής έτους αιτήσεων 2024,που αφορούν στο Μέτρο 10 «Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα». Αναλυτικά, η πληρωμή προκαταβολής για τις δράσεις του Μέτρου 10 πραγματοποιείται σε ποσοστό επί της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ως εξής:

Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας: 75%

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας: 75%

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα: 70%

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) : 75%.

Η διαδικασία πληρωμής ολοκληρώνεται με τη ροή των φακέλων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΟΚ) των Περιφερειών της χώρας.

Τα σχετικά αρχεία πληρωμών αποστέλλονται σταδιακά στην τράπεζα και η πίστωση των λογαριασμών θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας για το σύνολο των δικαιούχων.

Για τις δράσεις του Μέτρου 11: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή/διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία/κτηνοτροφία» βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες έναρξης πληρωμής σε ποσοστό 75% επί του συνόλου της πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση των πληρωμών, τόσο του Μέτρου 10 όσο και του Μέτρου 11, θα ακολουθήσει νεότερη αναλυτική ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.