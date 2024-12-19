Βρυξέλλες: Σε συνάντηση για το μεταναστευτικό ο Μητσοτάκης με τη συμμετοχή της φον ντερ Λάιεν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα σε άτυπη συνάντηση για το Μεταναστευτικό με τους ηγέτες της Ιταλίας, της Δανίας, της Σουηδίας, της Τσεχίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ουγγαρίας.
Στη συνάντηση θα συμμετάσχει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Πηγή: skai.gr
