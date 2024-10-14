Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν κανονικά προς τους παραγωγούς που τις δικαιούνται, επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη.

Απαντώντας στην ουσία της Ερώτησης για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι πρόκεται για σε λάθος υπολογισμό του Οργανισμού που οφείλεται στην έλλειψη τεχνικού συμβούλου την συγκεκριμένη περίοδο. Συγκεκριμένα το σφάλμα στις πληρωμές προέκυψε από την λανθασμένη χρήση της γραμμής δικαιωμάτων του 2021 αντί της ορθής του έτους 2022.

Το εν λόγω σφάλμα αφορά σε 197.034 δικαιούχους και το ποσό αφορά σε 52.382.946,81 €.

Όπως επισήμανε ο υπουργός ο μεγαλύτερος αριθμός των οφειλετών οφείλουν ποσά από 1€ έως 500€. Συγκεκριμένα:

Από 1-250€ οφείλουν 139.589 αγρότες, δηλαδή το 70,85% των οφειλετών.

Ενώ από 251-500€ οφείλουν 29.906 αγρότες, δηλαδή το 15,18% των οφειλετών.

Ο υπουργός εξήγησε ότι «ήδη υπάρχει η διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχουν καταβληθεί αυτά τα αχρεωστήτως» και εξήγησε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να τα εγγράψουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για την ανάκτηση της αξιοπιστίας του Οργανισμού» Και πρόσθεσε: «Το σημαντικό είναι πως δεν τίθενται σε κανέναν κίνδυνο οι ενισχύσεις».

Έθεσε δε το ερώτημα προς τον κ. Κόκκαλη αν δέχεται κάποιοι αγρότες να λαμβάνουν παραπάνω ενισχύσεις έναντι του συνόλου των 650.000 αγροτών. Υπενθύμισε, επίσης, ότι συχνά, από το 2014 και μετά, επιστρέφονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του 2017 όπου 159.000 αγρότες υποβλήθηκαν στην ίδια διαδικασία και κλήθηκαν να επιστρέψουν χρήματα που εκ λάθους είχαν λάβει.

Στόχος, είπε , ο κ. Τσιάρας, ύστερα από την επιτήρηση στην οποία, με απόφασή του έχει θέσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ο Οργανισμός να υλοποιήσει το Σχέδιο Δράσης που έχει εκπονηθεί το οποίο θα του δώσει τη δυνατότητα «να λειτουργεί μέσα από κανόνες εξυγίανσης, κανόνες δικαιοσύνης, οι οποίοι θα τον οδηγήσουν στην επόμενη μέρα».

Αναγνώρισε ότι «υπάρχουν προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά που υπάρχει μια υπογεγραμμένη σύμβαση διάρκειας με ουσιαστικά μια ένωση εταιρειών, προκειμένου μέχρι το 2027 να υποστηριχθεί ουσιαστικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη λειτουργία του και με πληροφοριακά συστήματα αλλά και με όλες τις άλλες απαραίτητες λειτουργίες, οι οποίες θα του δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα αιτήματα του αγροτικού και του κτηνοτροφικού κόσμου».

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας, τόνισε ότι το μείζον ζήτημα είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο διασφαλίζει όχι μόνο τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη αλλά και τη συνέχεια στην καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, υπενθυμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά μια κυβέρνηση αλλά ένα εθνικό ζήτημα».

Δείτε την επίκαιρη ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.