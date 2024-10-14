Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στη Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).

Στη συνέντευξή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ατζέντας 2024-2029, τονίζει την ανάγκη να καταστεί η Ένωση περισσότερο ανταγωνιστική με την προώθηση της ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, οριοθετεί την ευρωπαϊκή κυριαρχία, αναφέρεται στον κρίσιμο ρόλο της αμυντικής βιομηχανίας της EE, και εκφράζει την πεποίθηση ότι μια ισχυρή, ευημερούσα και δημοκρατική Ένωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κράτος δικαίου και τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης.

Διαβάστε τη συνέντευξη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον ιστότοπο της Ο.Κ.Ε.

Ο.Κ.Ε.

Ο θεσμός των Ο.Κ.Ε. άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του ΄50 σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Έκτοτε γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες της Κοινότητας. Αργότερα ιδρύθηκαν Ο.Κ.Ε. και στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας, καθώς και σε τρίτες μεσογειακές χώρες, για τις οποίες απετέλεσε σημαντικό μηχανισμό άμεσης επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ιδρύθηκε το 1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική Ο.Κ.Ε. είναι συνταγματικός θεσμός με αποστολή του τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και τη διατύπωση Γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται στην Επιτροπή. Μέσω του κοινωνικού διαλόγου η Ο.Κ.Ε. επιδιώκει τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων για σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα τμήματα αυτής.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η ανώτατη πολιτική οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE). Αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ένωσης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μαζί, καθορίζουν την πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, προσδιορίζοντας έτσι την πολιτική ατζέντα.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προεδρεύει, προωθεί τις εργασίες του και διασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική της και πολιτική ασφάλειας.

Στις 2 Ιουλίου 2019, οι ηγέτες της ΕΕ εξέλεξαν τον Charles Michel, Πρωθυπουργό του Βελγίου, ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 24 Μαρτίου 2022, οι ηγέτες της ΕΕ επανεξέλεξαν τον Charles Michel ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

