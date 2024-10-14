Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη δίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα όσα ανέφερε για τις εσωκομματικές εκλογές στο κόμμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα δικά της θέμα και να μην μπλέκεται στα εσωκομματικά άλλων λέγοντας: «Ας ασχοληθούν με τα δικά τους θέματα, τα οποία, ιδίως τον τελευταίο καιρό, έχουν πληθύνει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Τα σχόλια του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελούν μια άνευ προηγουμένου παρέμβαση σε εσωκομματική διαδικασία, η οποία μάλιστα υποδεικνύει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κ. Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, το κόμμα και η κυβέρνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του «μπαζώματος», των υποκλοπών, της παράνομης χρήσης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, του μονοπρόσωπου δήθεν επιτελικού κράτους και των δεκάδων άλλων αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων, δεν μπορεί να κάνει στην Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ μαθήματα δημοκρατίας και να αναμειγνύεται στις εσωκομματικές μας διαδικασίες, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ας ασχοληθούν με τα δικά τους θέματα, τα οποία, ιδίως τον τελευταίο καιρό, έχουν πληθύνει. Και ας αποφασίσουν αν ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από «ατέρμονες» συνεδριάσεις και διαδικασίες ή για το ακριβώς αντίθετο.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, ο κ. Μαρινάκης κατόρθωσε να δώσει νέα διάσταση στην έννοια της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και της πολιτικής αλαζονείας, ισχυριζόμενος ότι με τα πολύχρωμα τιμολόγια που θέσπισε η κυβέρνηση μειώθηκε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές.

Έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου και ιδιαίτερα περίπλοκου συστήματος τιμολόγησης, οι τιμές ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν άνοδο 11,3% μέσα στο προηγούμενο έτος.

Η αισχροκέρδεια των ενεργειακών εταιρειών μένει ανέγγιχτη από την κυβέρνηση. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις υποφέρουν από τις αυξημένες τιμές και προσβλέπουν μόνο στη συγκυρία για τυχόν σταθεροποίηση ή μείωσή τους.

Αυτή είναι η πραγματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής, με τον αντικοινωνικό χαρακτήρα της να επιβεβαιώνεται και από την κατάργηση του νυχτερινού τιμολογίου, με κύριο γνώμονα τις ανάγκες των εταιρειών»

Πηγή: skai.gr

