Βουλή: Νέο επεισόδιο στους κόλπους των ανεξαρτήτων - Το αίτημα του Σαράκη και το βήμα πίσω από την Αθηνά Λινού

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με γκρίνια και εντάσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τους ανεξάρτητους βουλευτές, καθώς το όποιο πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ τους φάνηκε να διαμορφώνεται, μετά και τις επιστολές για των «8» για την εκπροσώπησή τους στην Διάσκεψη των Προέδρων από τον Μιχάλη Χουρδάκη, μοιάζει να εξανεμίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθηνά Λινού, μία εκ των 8 βουλευτών που έστειλε επιστολή την περασμένη εβδομάδα, υπέρ της πρότασης Χουρδάκη, σήμερα με νέα επιστολή της προς τον Πρόεδρος της Βουλής έκανε ένα βήμα πίσω, ανακαλώντας την εμπιστοσύνη από το πρόσωπο του ανεξάρτητου – προερχόμενου από τους κόλπους της Πλεύσης Ελευθερίας - βουλευτή.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Σαράκης – εκ των ανεξαρτήτων που δεν έστειλαν επιστολή υπέρ του Μιχάλη Χουρδάκη – ζητά με αίτημά μου προς τον Πρόεδρο της Βουλής «να πράξετε τα δέοντα ώστε να ακυρωθεί, άλλως να ανακληθεί η απόφαση σας περί ορισμού του κ. Μιχαήλ Χουρδάκη ως εκπροσώπου των ανεξάρτητων βουλευτών στην Διάσκεψη των Προέδρων, ως μη νόμιμη, και να επαναληφθεί εγκύρως η διαδικασία, κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής». Μάλιστα ο βουλευτής – που επιχείρησε στα τέλη του καλοκαιριού τη συνεννόηση τουλάχιστον 10 ανεξάρτητων βουλευτών για τον σχηματισμό Κοινοβουλευτικής Ομάδας – υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τον ΚτΒ απαιτείται κοινοποίηση έγγραφης πρόσκλησης από το προεδρείο της Βουλής προς τους ανεξάρτητους, ώστε να δηλώσουν εγγράφως το πρόσωπο που επιθυμούν να τους εκπροσωπήσει, κάτι που σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Ανάλογη επιστολή προς τον ΠτΒ έστειλε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς.

Πάντως, από την πλευρά του προεδρείου της Βουλής επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του κ. Χουρδάκη ως μέλους της Διάσκεψης των Προέδρων παραμένει σε ισχύ παρά την απόσυρση της κα Λινού καθώς διατηρεί την στήριξη του 50% της συνολικής δεξαμενής των ανεξάρτητων βουλευτών. Στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα για διαφορετικό πρόσωπο από τους υπόλοιπους 7 ανεξάρτητους, τότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την επιλογή του τελικό εκπροσώπου.

Τι προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για την εκπροσώπηση των ανεξαρτήτων

O ανεξάρτητoς Boυλευτής και o αναπληρωτής τoυ oρίζoνται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδoυ με κoινή ενυπόγραφη δήλωση των ανεξαρτήτων, η oπoία υπoβάλλεται στo Πρoεδρείo της Boυλής εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη πρόσκλησή τους προς τούτο. Aν oι ανεξάρτητoι δεν oρίσoυν τoν κoινό εκπρόσωπό τους ή τoν αναπληρωτή τoυ, ορίζεται αυτός τον οποίον πρότειναν οι περισσότεροι από όσους ανεξαρτήτους υπέβαλαν ατομική ή κοινή ενυπόγραφη δήλωση και αν δεν προταθεί κανείς ή προταθούν δύο ή περισσότεροι με τον αυτό αριθμό προτάσεων, ενεργείται κλήρωση και μετέχει στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Πρoέδρων o ανεξάρτητoς Boυλευτής ή ο αναπληρωτής του, πoυ ευνoήθηκε από τoν κλήρo.

