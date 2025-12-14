Τσιάρας: Με διάλογο και στοχευμένες παρεμβάσεις η επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα

Σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο και της αναζήτησης ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων για το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής, έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026. Παράλληλα αποδόμησε τα επιχειρήματα τμήματος της αντιπολίτευσης που αντιτίθεται στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θέτοντας το ξεκάθαρο ερώτημα: «Δεν θέλετε να μεταφέρουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης;», ενώ υπογράμμισε ότι στην πραγματικότητα όσοι αντιτίθενται στη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι σαν να λένε ότι δεν θέλουν να γίνονται έλεγχοι, καθώς μόνο η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα ελέγχων σε βάθος και σε όλα τα επίπεδα.

Όπως τόνισε, «οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα είναι αδιαμφισβήτητες», επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το ασταθές διεθνές περιβάλλον δημιουργούν πιέσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν, επηρεάζοντας τόσο το κόστος παραγωγής όσο και τη λειτουργία των αγορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν κρύβεται από τα προβλήματα και επιλέγει συνειδητά τον δρόμο της ειλικρίνειας και της ευθύνης.

«Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει αλλά και για να πει την αλήθεια. Γιατί το μέλλον του πρωτογενούς τομέα δεν χτίζεται με υποσχέσεις, αλλά με ειλικρίνεια και με έργα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και δημοκρατική οδό επίλυσης των προβλημάτων. «Στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς», δήλωσε, καλώντας τους αγρότες «να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

Όπως σημείωσε, ο διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά οφείλει να αφορά τη συνολική προοπτική της αγροτικής παραγωγής. «Ο διάλογος δεν μπορεί να αφορά μόνο τη διαχείριση του σήμερα. Πρέπει να αφορά το restart της αγροτικής παραγωγής», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι «ένας πρωτογενής τομέας ελκυστικός, σύγχρονος και ανταγωνιστικός».

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι το 2025 αποτέλεσε μεταβατική χρονιά, κατά την οποία αποκαλύφθηκαν πλήρως χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 2026 σηματοδοτεί τη μεγάλη επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα. Όπως ανέφερε, η επανεκκίνηση αυτή στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: «το νέο, απολύτως διάφανο και εκσυγχρονισμένο ΟΠΕΚΕΠΕ, το νέο σύστημα πληρωμών, τις στοχευμένες πληρωμές και ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας».

Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι η μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών στην ΑΑΔΕ διασφαλίζει ουσιαστικούς και πραγματικούς ελέγχους, πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και την απρόσκοπτη συνέχιση των ενισχύσεων προς τους πραγματικούς παραγωγούς.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η στήριξη της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο αποτυπώνεται σε μετρήσιμα στοιχεία. Υπενθύμισε ότι μόνο τον Δεκέμβριο οι πληρωμές προς τους παραγωγούς ξεπερνούν το 1,2 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά έως το τέλος του έτους οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνουν τα 3,8 δισ. ευρώ, τα περισσότερα των τελευταίων ετών. Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλά από τα αιτήματα που διατυπώνονται στις κινητοποιήσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως το αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και η ενίσχυση των παραγωγών μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ζωική παραγωγή, η οποία, όπως σημείωσε, δοκιμάστηκε τον τελευταίο χρόνο από μια ιστορική κρίση λόγω ζωονόσων, όπως η ευλογιά και η πανώλη, που έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες και απείλησαν τη βιωσιμότητα του κλάδου. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση στάθηκε και εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων, διαθέτοντας συνολικά περίπου 185 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις και ζωοτροφές. «Η αποζημίωση που δίνεται ανά ζώο είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων απαιτεί τη συμβολή όλων και την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας με καθοδήγηση της επιστημονικής κοινότητας.

Ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η εσωτερική σύγκλιση, οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προοπτική ένταξης νέων χωρών, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με τον αγροτικό κόσμο είναι απαραίτητος για να διαμορφωθούν πολιτικές με προοπτική και ανθεκτικότητα.

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο διάλογος με τους αγρότες δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. «Πρέπει να περάσουμε από ένα μοντέλο παραγωγής επιβίωσης σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο», σημείωσε, τονίζοντας ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 θέτει τις βάσεις για έναν πρωτογενή τομέα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τις νεότερες γενιές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η επιβίωση, ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι υπόθεση εθνική».

Όποιος αρνείται τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αρνείται τη διαφάνεια

Στην αποδόμηση των επιχειρημάτων όσων αντιδρούν στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προχώρησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας απαντώντας στις παρεμβάσεις εκπροσώπων της, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί τον μόνο δρόμο για τη μετάβαση του Οργανισμού σε ένα καθεστώς διαφάνειας, δικαιοσύνης και ουσιαστικού ελέγχου. Ο Υπουργός έθεσε ευθέως το πολιτικό διακύβευμα της συζήτησης, σημειώνοντας ότι πίσω από την άρνηση της μεταρρύθμισης βρίσκεται στην πραγματικότητα η άρνηση της διαφάνειας. «Μας λέτε ότι δεν θέλετε να μεταφέρουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν θέλετε να μεταφέρουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης; Δεν θέλετε να ξεκαθαρίσουμε μια υπόθεση που όλα τα προηγούμενα χρόνια ταλαιπώρησε τον Οργανισμό και λειτούργησε άδικα για τους έντιμους αγρότες;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι η ΑΑΔΕ δεν πρέπει να εμπλακεί στη διαδικασία των πληρωμών, ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η χάραξη της αγροτικής πολιτικής και η διάθεση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ο ρόλος της ΑΑΔΕ είναι αυστηρά ελεγκτικός. «Η πολιτική που αφορά στις χρηματοδοτήσεις χαράσσεται από το Υπουργείο. Η ΑΑΔΕ έχει ρόλο ελεγκτικό», σημείωσε, εκφράζοντας απορία για την εμμονή στην αντίθετη επιχειρηματολογία.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ είναι ο μόνος φορέας που διαθέτει τη δυνατότητα πραγματικών διασταυρωτικών ελέγχων σε πολλαπλά επίπεδα. «Από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ μπορεί να κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους σε επίπεδο Ε9, Κτηματολογίου, myDATA, ποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτό;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι αν κάποιος απορρίπτει αυτή τη λύση, τότε «θα πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο είδος συζήτησης».

Ο Υπουργός προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, τονίζοντας ότι η άρνηση της μεταρρύθμισης συνιστά υποκρισία. «Αν το ζητούμενο δεν είναι να υπάρχει διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Διαφορετικά υποκρινόμαστε», είπε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για όσους, ενώ στο παρελθόν κατηγορούσαν την κυβέρνηση για αδράνεια, σήμερα καταγγέλλουν την αλλαγή πορείας.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η λειτουργία των ελέγχων έχει ήδη απτά αποτελέσματα, επισημαίνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας βλέπουμε συλλήψεις ανθρώπων που έχουν εμπλακεί στο μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Όπως ανέφερε, αυτό αποδεικνύει ότι η ελληνική πολιτεία, η αστυνομία και η δικαιοσύνη λειτουργούν και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες που της αναλογούν, σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις. «Οι προηγούμενες κυβερνήσεις θα αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί; Εμείς το αναλάβαμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση είναι δύσκολη αλλά αναγκαία.

Παράλληλα, έθεσε με σαφήνεια το δίλημμα της επόμενης μέρας: «Η σημερινή συζήτηση αφορά μια δύσκολη μεταρρύθμιση, τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης». Όπως ανέφερε, κάποιοι θα στηρίξουν την προσπάθεια «να βγουν όλα επιτέλους στο φως», ενώ κάποιοι άλλοι θα επιμείνουν «σε μια μικροκομματική και μικροπολιτική εκμετάλλευση».

Απαντώντας, δε, στα πυρά της αντιπολίτευσης έθεσε στο τραπέζι το ζήτημα των δημοσιονομικών διορθώσεων που έχει πληρώσει διαχρονικά η χώρα. «Έχετε ιδέα τι δημοσιονομικές διορθώσεις έχει πληρώσει η χώρα;», διερωτήθηκε, ανακοινώνοντας ότι καταθέτει στα πρακτικά το σύνολο των σχετικών στοιχείων, τα οποία –όπως είπε– αφορούν όχι μόνο την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και παλαιότερες κυβερνήσεις.

Ο Υπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιλέγει συνειδητά να αγνοεί τα δεδομένα. «Αν θέλετε να μείνετε στη γνωστή υποκρισία, “δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν καταλάβαμε τίποτα”», είπε, επισημαίνοντας ότι «έρχεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις δικές της δημοσιονομικές διορθώσεις και σας λέει αν γνωρίζατε ή δεν γνωρίζατε».

Αναφερόμενος στα ζητήματα πληρωμών προς τους αγρότες και ειδικότερα στο Μέτρο 23, ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να τακτοποιήσει κάθε εκκρεμότητα. «Οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου θα τακτοποιηθεί», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι μιλάμε για συνολικό ποσό που φτάνει τα 3,8 δισ. ευρώ. «Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν σας αρέσει, δικό σας θέμα είναι», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των νέων αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά για πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Όπως σημείωσε, «η δημόσια συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα αφορά το πώς θα προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα», υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ.

Παράλληλα, απέρριψε αιχμές περί έλλειψης ενημέρωσης και διαλόγου, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξαν θεσμικές πρωτοβουλίες και προσκλήσεις προς όλα τα κόμματα. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι υπήρξε ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία του προέδρου του ΕΛΓΑ και πρόσκληση για διάλογο «αλλά κανείς δεν προσήλθε».

Ο Κώστας Τσιάρας υπενθύμισε, επίσης, ότι αντιπροσωπείες κομμάτων είχαν επισκεφθεί και προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας τη ρητορική περί δήθεν άγνοιας.

Κλείνοντας, ο Υπουργός έθεσε με ωμό τρόπο το πραγματικό διακύβευμα της αντιπαράθεσης: «Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε το θέμα είναι σαν να λέτε ότι δεν θέλετε να γίνουν έλεγχοι». Μια φράση που συνοψίζει, όπως σημείωσε, τη διαφορά ανάμεσα σε όσους θέλουν «να βγουν όλα στο φως» και σε όσους επιλέγουν να εμποδίζουν τη διαδικασία κάθαρσης.

Πηγή: skai.gr

