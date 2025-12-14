Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά τη χθεσινή διάσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας και την άρνησή τους να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση στα αιτήματα που θα αποστείλουν μέσα στην ημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Όπως αποφάσισαν σήμερα οι αγρότες της Λάρισας αύριο θα μεταβούν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία της πόλης και θα παραμείνουν μέχρι την Τρίτη.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Τι ζητούν οι αγρότες

Στη λίστα με τα αιτήματα των αγροτών θα περιλαμβάνονται:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.