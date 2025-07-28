«Ελεγχόμενοι από προγράμματα βιολογικής παραγωγής αποφεύγουν να ελεγχθούν και, στη συνέχεια, "εξαφανίζονται"», αποκάλυψε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζονται κανονικά οι έλεγχοι.

Την ίδια ώρα, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής για τις παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι όλοι θα γυρίσουν πίσω τα λεφτά. «Όλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες και αυτή είναι μια ξεκάθαρη θέση» συμπλήρωσε.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περιέγραψε παράλληλα το βάθος του προβλήματος, κατηγορώντας όσους από την αντιπολίτευση εκμεταλλεύονται μικροκομματικά την υπόθεση.

Επανέλαβε δε πως η πολιτική εντολή του Πρωθυπουργού είναι σαφής: να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μπει τέλος στην αδιαφάνεια δεκαετιών.

Τι είπε για τους ελέγχους στις βιολογικές καλλιέργειες και πιστοποιήσεις

Ειδικότερα, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι για τις βιολογικές ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα, μέσω του ΕΛΓΟ και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει παρατηρηθεί «τεράστιος αριθμός αποχωρήσεων» από τη βιολογική μελισσοκομία και τη βιολογική κτηνοτροφία. Όπως σημείωσε, οι ελεγχόμενοι «εξαφανίζονται», όταν ξεκινά ο έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε «μεγάλο ζήτημα».

Επίσης, υπενθύμισε ότι, με προσωπική απόφασή του, ανεστάλησαν οι πληρωμές στη βιολογική μελισσοκομία και βιολογική κτηνοτροφία.

Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία πληρωμή, «εάν δεν έχουμε διασφαλίσει ότι τα χρήματα δίνονται σε αυτούς που πραγματικά δικαιούνται».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μιλώντας για την παρουσία της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός ανέφερε ότι για περίπου τρεις εβδομάδες αντλούσε στοιχεία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πληρωμές που ήταν δρομολογημένες προς το τέλος Ιουνίου να μην έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Η πρώτη πληρωμή έγινε μόλις πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Παρασκευή και ο Υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, το επόμενο διάστημα, «θα μπούμε σε μια σειρά σημαντικών πληρωμών».

Ο κ. Τσιάρας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν κρύφτηκε και δεν πρόκειται να καλύψει κανέναν: «Δεν αρνηθήκαμε να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες, εφόσον προκύψουν στοιχεία. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Προφανώς και θα πάμε και σε προανακριτική, αν προκύψουν στοιχεία» και απέδωσε «μικροκομματική σκοπιμότητα» στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι γνωρίζουν πως, «εφόσον υπάρχει αναφορά ονομάτων υπουργών, η δικογραφία διαβιβάζεται αμελλητί στη Βουλή».

Τέλος, επανέλαβε την πάγια προσωπική θέση του ότι είναι λάθος οι βουλευτές να αναλαμβάνουν τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι, από την πρώτη στιγμή, που του τηλεφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να του αναθέσει τα καθήκοντα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εντολή του ήταν σαφής: «να καθαρίσει η εικόνα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως σχολίασε, αυτή είναι η πολιτική πρωτοβουλία, αυτή είναι η πολιτική βούληση «και αυτό έχουμε πει σε κάθε κατεύθυνση».

Πηγή: skai.gr

