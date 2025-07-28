Γερμανία: Μείωση του ΑΕΠ κατά 0,15% εντός του έτους θα προκαλέσουν οι δασμοί των ΗΠΑ

Μείωση του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά 0,15% εντός ενός έτους και απώλειες ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προκαλέσουν οι δασμοί που συμφωνήθηκαν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, εκτιμά το Ινστιτούτο του Κιέλου. Αισθητές θα είναι οι συνέπειες και για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW) υπολόγισε αποκλειστικά για την Handelsblatt τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των γενικών δασμών 15% και 50% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο και προβλέπει απώλειες ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την γερμανική οικονομία και μείωση του ΑΕΠ κατά 0,15% εντός του έτους. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, η μείωση υπολογίζεται στο 0,1% - στο 0,01% για την Γαλλία και στο 0,02% για την Ιταλία. Το IfW διευκρίνισε ωστόσο ότι οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε ιδιαίτερα ευμετάβλητα στοιχεία και ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν μελλοντικά, καθώς δεν περιλαμβάνουν π.χ. την πρόθεση της ΕΕ να μειώσει επιλεγμένους δασμούς για τα αμερικανικά αυτοκίνητα και τα γεωργικά προϊόντα.

Η γερμανική οικονομική εφημερίδα επισημαίνει ταυτόχρονα τα ενδεχόμενα μελλοντικά προβλήματα από την χθεσινή συμφωνία: «Οι ασαφείς λεπτομέρειες μπορούν να οδηγήσουν και σε νέες συγκρούσεις», αναφέρει η Handelsblatt με το βλέμμα σε πιθανούς νέους δασμούς σε ευαίσθητα αγαθά, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα μικροτσίπ, ενώ εκτιμά ότι «οι τιμωρητικοί δασμοί» δεν αποκλείεται να είναι νομικά αμφισβητήσιμοι σε δικαστήρια των ΗΠΑ.

Στο άρθρο της η εφημερίδα τονίζει ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έγινε ξαφνικά «ο κ. Προβλέψιμος», ειδικά στην εμπορική πολιτική και περιγράφει την στρατηγική του αμερικανού προέδρου ως «η αβεβαιότητα ως μοχλός εξουσίας».

Στο ίδιο πνεύμα, ο διευθυντής του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW) της Κολωνίας Μίχαελ Χούτερ προειδοποίησε για περαιτέρω οχλήσεις από τις ΗΠΑ: «Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην ηρεμία τώρα, ειδικά επειδή οι δεσμεύσεις για αγορές και επενδύσεις είναι δύσκολο να τηρηθούν με ακρίβεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποσύρει ποτέ εντελώς την απειλή των δασμών από το τραπέζι», δήλωσε ο κ. Χούτερ στις εφημερίδες του Ομίλου ΜΜΕ Funke.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία χαιρέτισε πάντως την συμφωνία, προειδοποιώντας ταυτόχρονα και για επιβαρύνσεις στις εταιρίες του κλάδου. «Είναι ουσιαστικά θετικό το γεγονός ότι απετράπη μια περαιτέρω κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης, αλλά είναι επίσης σαφές ότι ο συντελεστής 15% θα κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και θα τις επιβαρύνει ιδιαίτερα σε μια φάση μετασχηματισμού τους», δήλωσε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μιούλερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

