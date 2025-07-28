Λογαριασμός
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 31,4% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο

Το α' τετράμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 26,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών

Οικοδομική δραστηριότητα

Μείωση 31,4% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφηκε τον Απρίλιο εφέτος, στο σύνολο της χώρας, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.303 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 416.177 m2 επιφάνειας και 1.761.106 m3 όγκου. Παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,2% στην επιφάνεια και κατά 31,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το α' τετράμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 26,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,6% στην επιφάνεια και κατά 32,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2024.

