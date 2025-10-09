«Μάντης δεν είμαι. Νομίζω ότι πάει για να κάνει ένα κόμμα. Τον μηχανισμό δεν τον έχω καταλάβει», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας παράλληλα πως δεν ξέρει εάν θα είναι νέο κόμμα ή κάποιο άλλο σχήμα, τύπου Ομπρέλα.

Για το βιβλίο που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε πως «πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η αποτίμηση του, εγώ πάντως έχω κάνει αυτοκριτική στο βιβλίο μου». Όπως τόνισε, «η δική μου ανάλυση είναι πως το 2019-2023, ο κ. Τσίπρας ήθελε μια στροφή προς το κέντρο».

«Αυτήν τη στιγμή κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις δεν θέλουν να λύνουν τα πρόβλημα», είπε και συνέχισε λέγοντας πως ο κ. Τσίπρας πρέπει να απαντήσει «εάν είναι δυνατό να έχουμε μια σταθερότητα κοινωνική και οικονομική πολιτική όταν δεν θέλουμε να τα σπάσουμε με τους πλούσιους, τις μεγάλες εταιρείες τύπου Big Tech».

«Δεν υπάρχει κεντροαριστερή και κεντροδεξιά πολιτική που συγχρόνως αντιμετωπίζει τα προβλήματα και κάνει τα χατίρια των ελίτ», υπογράμμισε, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ούτε με τους δασμούς μπορεί να το κάνει, γιατί κάνει τα χατίρια των ελίτ», τόνισε.

«Το 2015 χάσαμε το παιχνίδι της επικοινωνίας»

Στη συνέχεια, ερωτώμενος για το εάν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «δεν έχουμε μιλήσει από το 2023. Ο Αλέξης έχει διαλέξει κάποιους πιο στενούς συνεργάτες, δεν είμαι σε αυτούς. Ίσως θεωρεί πως οι δίκες μου αναλύσεις είναι πιο μακριά σε αυτό που θέλει να κάνει».

Σε ερώτηση τι θα απαντήσει εάν τον καλέσει ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε πως «Ένας πανεπιστημιακός να μην συζητάει καν, δεν είναι σοβαρή απάντηση. Εγώ θέλω μια Αριστερά που αναλύει τα πράγματα και η ανάλυση συνδέεται με πολιτικές που μπορούν να πείσουν τον κόσμο».

«Για να φύγει ο Μητσοτάκης υπάρχουν δύο συνθήκες: πρέπει ο κ. Τσίπρας να μπορεί να κερδίσει και δεύτερον να είναι αποτελεσματικό αυτό το πράγμα», σημείωσε τονίζοντας πως αλλιώς υπάρχει κίνδυνος για ανάδειξη πολιτικών όπως ο Τραμπ, ο Φάρατζ, το AfD. «Το θέμα είναι: μπορεί ένας σαν τον Τσίπρα να σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς;»

Αναφερόμενος στη διάσπαση είπε πως «στη Νέα Αριστερά δεν φύγαμε μόνο λόγω του Κασσελάκη, αλλά και του τοξικού κλίματος. Μετά το 2015 δημιουργήθηκε αυτή η τοξικότητα. Προσωπικές επιθέσεις. Πρέπει να φτιάξεις μια Αριστερά που δεν είναι σεχταριστική. Ένα σχήμα που μπορεί να συζητήσει σε βάθος τι χρειάζεται. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κρατηθεί ένα ρεύμα ιδεών - το λέω ενωτική ριζοσπαστική αριστερά - που έχει να δώσει πάρα πολλά. Ένας πόλος ενωτικός ριζοσπαστικός, αλλά όχι σεχταριστικός».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το μεγαλύτερο λάθος του 2015, ο κ. Τσακαλώτος επεσήμανε:

«Χάσαμε το παιχνίδι της επικοινωνίας. Δεν το λέω σε όρους marketing, αλλά ως προς το να εξηγήσουμε στον δικό μας κόσμο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς πιστεύαμε ότι εάν έφευγε η Ελλάδα από τη Νομισματική Ένωση, θα ήταν καταστροφικό για την ίδια τη Νομισματική Ένωση. Αυτός που έκανε παιχνίδι ήταν ο Σόιμπλε, ο οποίος όχι απλά το πίστευε, το ήθελε κιόλας κι αυτό δεν το είχαμε καταλάβει».

Μάλιστα, ως προς τον Γιάνη Βαρουφάκη, ανέφερε ότι «μου θύμιζε τους δυνατούς συνδικαλιστές που δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν μια απεργία, για να κεφαλαιοιποιήσουν αυτό που έχουν κερδίσει».

