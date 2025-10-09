Της Δέσποινας Βλεπάκη

Από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα σπιλώνοντας τίμιους ανθρώπους και στήριξε τον Μόσχο Κορασίδη τον οποίο η ΝΔ ενέπλεξε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για παρέμβαση προκειμένου να διαγραφεί ποσό ύψους 400.000 σε αχρεώστητα από το ΣΔΟΕ Κατερίνης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης.

«Θα επιμένω δίπλα μου να έχω τίμιους ανθρώπους. Και έχω ένα μεγάλο χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό: Να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και τους διεφθαρμένους της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτούς και όσους τους συγκαλύπτουν. Και πάνω από όλα, τον μεγάλο αρχιτέκτονα αυτής της εγχώριας παρακμής, τον κ. Μητσοτάκη, έναν επικίνδυνο και φαύλο Πρωθυπουργό. Έχετε το θράσος να μας υποδεικνύετε κιόλας τι θα κάνουμε, όταν είστε βυθισμένοι σε αυτά τα φαινόμενα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή.

Λίγο νωρίτερα το πράσινο στέλεχος κ. Μόσχος Κορασίδης έδωσε διευκρινίσεις για την υπόθεση στην οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται, ξεκαθαρίζοντας ότι το μόνο που έκανε ήταν να δώσει συμβουλές, πως συκοφαντείται από τη ΝΔ και ότι θα δώσει όλες τις απαντήσεις στην εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

«Δεν έκανα καμία ενέργεια πέραν της έκφρασης γνώμης συμβουλευτικά που μου ζητήθηκε σε προσωπικό επίπεδο… Η υπόθεση αυτή είναι μια διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας και της δικαιοσύνης και δεν έχει καμία πολιτική χροιά, πολύ δε περισσότερο πολιτική παρέμβαση κανενός. Εργαλειοποιείται από τη ΝΔ με προφανή στόχο για να με συκοφαντήσει και να με πλήξει αλλά άδικος κόπος», αναφέρει μεταξύ άλλων στο Facebook ο κ. Κορασίδης.

Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα διαδραματίζονται στην Εξεταστική Επιτροπή παραμένει ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά να σχολιάζει δηκτικά ότι οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της Κυβέρνησης.

«Ο κ. Βάρρας "έδωσε" τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης "έδωσε" τον κ. Βορίδη, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μετά την κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική επιτροπή.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλιμάκωσε περαιτέρω την κριτική του, περιγράφοντας την αναμονή της κατάθεσης του υφυπουργού παρά των Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή αρχικά με το θεατρικό έργο του Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό» και τη σημερινή κατάσταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το «Ρινόκερο» του Ιονέσκο, τονίζοντας ότι όσα διαδραματίζονται είναι παράλογα και επικίνδυνα όπως είπε.

«Μπροστά στην αγωνία να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές που ρούφηξαν το αίμα των επιδοτήσεων για να βγάλουν δεκάδες εκατομμύρια, που ευθύνονται μαζί με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας για ένα πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο, στοχοποιείτε έντιμους ανθρώπους», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του αλλά και την παρουσία του στη Βουλή, κάτι που αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, με το βλέμμα στραμμένο και στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο σχεδιασμός είναι να συνεχίσει την κριτική στην Κυβέρνηση τόσο για τα εθνικά θέματα όσο και για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος για τα οποία έχει ήδη καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό και από τη Χαριλάου Τρικούπη περιμένουν αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει θετικά. Αυτό θα σήμαινε μια μονομαχία των δύο στη Βουλή, κάτι που επιθυμούν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Κληρώνει για Συνέδριο και Κ.Ο.Ε.Σ

Στα εσωτερικά της Χαριλάου Τρικούπη, τις επόμενες μέρες ή και ώρες θα κληρώσει η ημερομηνία του Συνεδρίου και αν θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου ή τους πρώτους μήνες του 2026, με το στρατόπεδο του Νίκου Ανδρουλάκη να είναι έτοιμο για την κριτική.

Πηγή: skai.gr

