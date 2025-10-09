Επιστροφή του σχεδίου για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων και προτάσεις για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης

Την επιστροφή του σχεδίου για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, που έχει θέσει σε διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνοδευόμενο από παρατηρήσεις και ερωτήματα, αποφάσισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΕΣΥ) Αττικής κατά την μονοθεματική συνεδρίαση, με αντικείμενο τη Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

«Αυτό που κατατέθηκε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας. «Κατατέθηκε μια ΣΜΠΕ που δεν προσφέρει ρεαλιστική λύση, είναι αδιέξοδη, ασαφής, με ελλείψεις και αντικρουόμενες παραδοχές και ως τέτοια επιστρέφεται με τις παρατηρήσεις της Περιφέρειας» .

Ωστόσο, πέρα από την απόρριψη, ουσιαστικά του υφιστάμενου σχεδίου δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), με την ευκαιρία της συζήτησης ο περιφερειάρχης ανέπτυξε την πρόταση της Περιφερειακής Αρχής για ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων εστιασμένο στην ανακύκλωση και την ελαχιστοποίηση, με ενεργειακή αξιοποίηση του υπολοίπου.

Τόσο οι εκπρόσωποι των φορέων όσο και οι επικεφαλής των παρατάξεων εξέφρασαν έντονες αντιρρησίες στο περιεχόμενο του Σχεδίου, εστιάζοντας στη σκοπιμότητα της δημιουργίας έξι μονάδων καύσης σε όλη τη χώρα και στην αναγκαιότητα της συνεχούς τροφοδοσίας τους με τόνους σκουπιδιών, με την εμπλοκή επίσης ιδιωτών χωρίς αναφορές σε ανακύκλωση -επανάκτηση κ.α.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χαρακτήρισε «αποπροσανατολιστικό άλλοθι» το ζήτημα της καύσης, τονίζοντας ότι «η πεμπτουσία των ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση των σκουπιδιών είναι η ανακύκλωση»

Απευθυνόμενος στους συνέδρους μετά την απόφαση της επιστροφής της ΣΜΠΕ, όπως είπε, τους κάλεσε να συμφωνήσουν ομόφωνα στην παρακάτω αρχιτεκτονική του τι πρέπει να γίνει. Ένα σχέδιο που έχει μελετήσει, όπως είπε υπενθυμίζοντας τις προεκλογικές εξαγγελίες ότι «τα τρία πρώτα χρόνια θα έχω δρομολογήσει το ζήτημα της λύσης των απορριμμάτων στην Αττική».

Ο κ. Χαρδαλιάς ζήτησε την συνεργασία όλων για την υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής με βασική αρχή την ισότιμη συμμετοχή όλων των ΟΤΑ στη λογική ο κάθε δήμος να εξάγει το ανακυκλώσιμο υλικό του. Ως εφαρμογή ανέφερε την επιτυχημένη πρακτική δύο μόνο δήμων (το 2004 όταν τέθηκε το θέμα των μπλε κάδων), της Ελευσίνας επί δημαρχίας Γιώργου Αμπατζόγλου και του Βύρωνα επί δημαρχίας του ιδίου, όπου «με σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο είπαμε όχι στους μπλε κάδους γιατί δεν προωθούσε καμία ανακύκλωση και τότε υπήρχαν πιέσεις ..»

Αναπτύσσοντας τον σχεδιασμό ο περιφερειάρχης Αττικής, παρατήρησε ότι «η επιτυχημένη ανακύκλωση επιβάλλει τρεις βαθμίδες επανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης:

-1η σε επίπεδο δήμων. Οι δήμοι να χρηματοδοτηθούν για τη δημιουργία ενός Κέντρου ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Κάθε δήμος θα διαχειριστεί τα Πράσινα Σημεία και τις Γωνίες ενώ τα ρυμοτομικά και τα θέματα χρήσεων θα επιλυθούν με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων και νομική διευθέτηση

-2η σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας για διαδικασία της ανάκτησης και διαλογής υλικών. Εκεί θα πηγαίνουν οι μπλε κάδοι, με ευθύνη της Αυτοδιοίκησης θα γίνεται η πρώτη διαλογή. Παράλληλα θα έχει ενσωματωμένη επεξεργασία για βιοαπόβλητα και κλαδέματα

-3η η οποία μπορεί να είναι ενσωματωμένη σε μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης όπου θα γίνεται η τελική επεξεργασία των πράσινων κάδων (σύμμεικτο) και ό,τι περισσεύει από τον μπλε κάδο (δηλαδή από τα ΚΔΑΥ από τις ΜΕΒΑ)

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα «με άμεσες δίκαιες λύσεις» το οποίο θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Αυτοδιοίκησης και χρηματοδότηση του κράτους ώστε «σύντομα θα φθάσουμε στο στόχο του της ανακύκλωσης σε ποσοστά 60% -70%».

Για το υπόλειμμα το οποίο υπάρχει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη και το διαχειρίζονται με ενεργειακή αξιοποίηση μέσα από τη συνδιαχείρηση (Αυτοδιοικητικών, συνδικαλιστών και Ιδιωτών) ο κ Χαρδαλιάς παρατήρησε ότι αποτελεί άλλη συζήτηση στη οποία «πρέπει να καταλήξουμε εφόσον οριστικοποιήσουμε την αρχιτεκτονική μας για το πώς θα πετύχουμε να υπηρετήσουμε τις αρχές κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης».

Ωστόσο, ο περιφερειάρχης κατέθεσε σχετική πρόταση για τη δημιουργία Μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης που δεν θα επιβαρύνει τους δήμους ή τους πολίτες με δυσανάλογα τέλη. Δεν θα είναι φαραωνική αλλά «20 στρεμμάτων κάλυψη η οποία θα εκμεταλλεύεται και τη γεωθερμία».

Συνοψίζοντας προέτρεψε όλους να προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδιασμού άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, μελέτες, παρατάσεις, επικαιροποιήσεις, συμπληρωματικές συμβάσεις και αναθεωρήσεις. Όλες κοστοβόρες και χρονοβόρες όπως συνέβαινε επί πολλά χρόνια Μια κακοδιαχείριση, πρόσθεσε, η οποία δεν θα επιμεριστεί σε κανέναν δήμο ή πολίτη. «Όποιοι έδιναν από πάνω εντολές ή εκτελούσαν από κάτω τις εντολές αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν με κάθε τρόπο γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας, απέναντι σε έναν κόσμο που παλεύει καθημερινά να επιβιώσει και λέμε από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα μεγάλο όχι σε όλα αυτά που συνέβαιναν πολλά χρόνια τώρα με ανοχή και συμμετοχή πολλών», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Νωρίτερα κατά τις τοποθετήσεις οι επικεφαλής των παρατάξεων τοποθετήθηκαν στο σύνολο τους ενάντια στην καύση ενώ προβληματισμός αναπτύχθηκε και ως προς το μεταφορικό κόστος που «σίγουρα δεν θα αναλάμβαναν οι ιδιώτες και που λόγω της πολυμορφίας του ελλαδικού χώρου θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό Π.Χ από Μυτιλήνη στην Αθήνα ή από τη Ρόδο στην Κρήτη. «Κόστους το οποίο θα επιμεριστεί στους πολίτες» όπως σημείωσε Γιώργος Ιωακειμίδης (Αττικός Κύκλος).

Ο Γιάννης Πρωτούλης (Λαϊκή Συσπείρωση) ανέφερε ότι τα εργοστάσια θα καίνε τόνους σύμμεικτα με «συνέπειες για τη δημόσια υγεία» τις οποίες έχουν καταγράψει επιδημιολογικές έρευνες σε περιοχές με τέτοιες μονάδες. «Μονάδες οι οποίες απαιτούν συνεχή τροφοδοσία. Π.Χ. Στη Σουηδία τα 32 εργοστάσια καύσης απορροφούν όλα τα απορρίμματα από Ν. Ιταλία, Νορβηγία, Αγγλία και Ιρλανδία ενώ στη χώρα μας η ανακύκλωση είναι μόνο 6,2%..».

Ο Γιάννης Σγουρός (Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση) εξέφρασε την κάθετη αντίθεση του στην πολιτική της καύσης επισημαίνοντας ότι στο διάστημα κατασκευής των Μονάδων (6-8) χρόνια θα συνεχίζεται το αδιέξοδο υφιστάμενο σύστημα για την αντιμετώπιση του οποίου από πλευράς κυβέρνησης «αμφιβάλλει πραγματικά» καθώς πριν τρεις μήνες μιλούσε για ανακύκλωση και τώρα για καύση.

Από την πλευρά του ο Φίλιππος Καμπούρης (Μάχη για την Αττική) ζήτησε απόρριψη του κυβερνητικού σχεδιασμού της καύσης ενώ κατηγόρησε και την Π.ΑΤ ότι αγνόησε την άποψη των δήμων επί του σχεδίου συνεδριάζοντας στις 8/10 ενώ η παράταση να αποφανθούν έληγε στις 17/10.

Ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε ότι η διορία αφορούσε «εάν δεν συνεδριάζαμε σήμερα δεν είχαμε ούτε μία παραπάνω μέρα να εισηγηθούμε ως ΠΕΣΥ . Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεδρίαση και τη συζήτηση όπως εξελίχθηκε, ο κ. Χαρδαλιάς, εξήρε το έργο και την προσωπικότητα του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου «που έχει διοικητική εμπειρία, αντανακλαστικά και ξέρει τι σημαίνει να παλεύουν σε ένα δήμο», εκφράζοντας την πίστη ότι «θα κάνουμε το καλύτερο. θα κοιτάξουμε τους 4 εκατομμύρια πολίτες και θα τους πούμε: Είμαστε εδώ για να δώσουμε ξεκάθαρη λύση ευθύνης. Να λύσουμε το ζήτημα των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο Γιατί όποιες προσπάθειες έχουν γίνει έχουν χαθεί στις διαδρομές της αδιαφάνειας και της διαφθοράς. Εμείς εδώ θα το αλλάξουμε αυτό θα το ανατάξουμε με όρους αξιοπρέπειας ευθύνης συγκρότησης για να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι στις κοινωνίες μας, στις γειτονιές μας και στους συμπολίτες μας».

