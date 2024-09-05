Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου στη Νέα Υόρκη

Τριμερής συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μετέδωσε από την Ουάσινγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου.

Η τριμερής, που πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα στις πρωτεύουσες των τριών κρατών, αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, με την ευκαιρία της επίσκεψης των τριών ηγετών. Θα αποτελέσει μάλιστα και μια απάντηση στη χθεσινή συνάντηση του Ερντογάν με τον Αλ Σίσι, όπως σχολίασε ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος πρόσθεσε ότι επίκειται και συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου στην Λευκωσία.

