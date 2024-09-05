Ν. Ανδρουλάκης: «Βιάζομαι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να υπηρετήσουμε τον λαό»

«Η υγεία, η παιδεία , η ενέργεια έχουν γίνει μπίζνα στα χέρια της εγχώριας ολιγαρχίας Και, αν μιλώ συνεχώς για πολιτική αυτονομία, είναι γιατί πώς αλλιώς θα συγκρουστεί ένα κόμμα με αυτούς, αν δεν έχει πολιτική αυτονομία;», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Κέρκυρα.

Μιλώντας για την ηθική στην πολιτική, σημείωσε: «Δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ηθική, γιατί αργά ή γρήγορα οδηγείσαι σε μονοπάτια που δεν υπηρετούν το δημόσιο και εθνικό συμφέρον».

«Βιάζομαι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να υπηρετήσουμε τον λαό και όχι για να πάρουν κάποιοι υπουργικές καρέκλες. Και διεγείρω τη μνήμη σας: τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του Κινήματός μας ο κόσμος έμπαινε στο ΠΑΣΟΚ γιατί φανταζόταν ότι θα γίνει υπουργός, βουλευτής; Έμπαινε στο ΠΑΣΟΚ γιατί ήθελε να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία και τη συντήρηση που συνέχιζε τις μετεμφυλιακές πρακτικές. Καλώ, λοιπόν, σήμερα τον δημοκρατικό κόσμο -και εδώ από την Κέρκυρα- να ενώσουμε τις αγωνίες και τις δυνάμεις μας. Γιατί αυτό είναι και σήμερα το δικό μας χρέος: να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά να έρθει ένα ΠΑΣΟΚ με γνώση, με υπευθυνότητα, με ήθος, με σοβαρότητα, για να αφήσει τη σφραγίδα του στα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Τον αγώνα μας πάντοτε τον χαρακτήριζε το πολιτικό ήθος, η αυτονομία από τα συμφέροντα και η πατριωτική, προοδευτική πολιτική. Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε να πετύχουμε όλους τους μεγάλους μας στόχους. Αλλά χρειάζεται ενότητα. Ενότητα ψυχική, όχι η ενότητα του μοιράσματος. Δεν είναι ενότητα να νιώθουν όλοι ότι συμβιβάζονται, επειδή έχουν κομμάτι στην πίτα. Αλλά ψυχική ενότητα στη βάση της Δημοκρατικής Παράταξης. Και αυτήν την ενότητα θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις, όπως υπηρέτησα και τα πολύ δύσκολα χρόνια» ανέφερε δίνοντας το δικό του πολιτικό τρίπτυχο.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την ανάληψη της ηθικής δέσμευσης από τους υποψήφιους προέδρους ότι την επομένη των εσωκομματικών εκλογών θα συνδράμουν τον αγώνα του Κινήματος: «Όλοι οι υποψήφιοι έχουν χρέος, την επόμενη ημέρα, να είναι υποψήφιοι βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογικές τους περιφέρειες και να δεσμευτούν για ενότητα. Όχι όπως το 2017 που στο τέλος μείναμε η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, εγώ και ο Γιάννης Μανιάτης. Όχι όπως το 2021 που μετά από λίγο καιρό ένας υποψήφιος έκανε κόμμα. Η δέσμευση για ενότητα πρέπει να είναι από όλους, δημοσίως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

