Πυρετώδεις προετοιμασίες για τη ΔΕΘ και μυστικό «έκπληξης»

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στη δίνη της προετοιμασίας ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ βρίσκεται σύσσωμο το κυβερνητικό επιτελείο με του υπουργούς να είναι ανά πάσα στιγμή σε εγρήγορση, για διευκρινίσεις, διορθώσεις ή προσθήκες κατά την προετοιμασία της ομιλίας και των εξαγγελιών, οι οποίες αναμένονται το Σάββατο το βράδυ από το βήμα του Βελίδειου Συνεδριακού κέντρου στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι, οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού αφήνουν να εννοηθεί σε κατ' ιδίαν συζητήσεις πως έχει κλειδώσει το πλαίσιο των μέτρων που θα ανακοινωθούν, ο πρωθυπουργός -όπως πάντα συμβαίνει σε αυτού του βεληνεκούς τις τοποθετήσεις- συνεχίζει να κάνει τις τελευταίες παρεμβάσεις του στην ομιλία του, η οποία θα ανοίξει τη νέα πολιτική περίοδο και θα δώσει το στίγμα μιας πολιτικής επανεκκίνησης με ορίζοντα όχι μόνο την επόμενη χρονιά, το 2025, αλλά και για το υπόλοιπο της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ, μέχρι το 2027, οπότε και θα ξαναστηθούν οι κάλπες των εθνικών εκλογών.

«Μπούσουλας» του κυβερνητικού οδικού χάρτη αποτελεί – σύμφωνα με όλα τα κυβερνητικά στελέχη, όποιο πόστο κι αν υπηρετούν- η καθημερινότητα του πολίτη, η οποία έχει αναδειχθεί στο μεγαλύτερο «αντίπαλο» της κυβέρνησης, σύμφωνα και με τις μετρήσεις, που δημοσιοποιήθηκαν και μετά το καλοκαίρι και παρά τις αχτίδες αισιοδοξίας που «εμφανίστηκαν» σε καίριους τομείς με την καθοδική τάση του πληθωρισμού και μαζί, σιγά σιγά, και των τιμών.

Γιατί η ακρίβεια αποτελεί εξάλλου, το μέγιστο πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών και η μάχη εναντίον της, αποτελεί απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα.

Υπό αυτά τα δεδομένα, και με δεδομένη τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στις εκθέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων, η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα της στις Βρυξέλλες, αναμένοντας πιθανότατα ένα επιπρόσθετο ποσό περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες, το οποίο ίσως να αποτελέσει το δημοσιονομικό «πάτημα» για τη λεγόμενη εξαγγελία «έκπληξη» που σχεδόν παραδοσιακά κάθε χρόνο κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, προκειμένου να αποτελέσει την είδηση της ομιλίας του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ.

Οι γνωρίζοντες πάντως φωτογραφίζουν αυτή την «έκπληξη» να αφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας με οικονομικό αντίκτυπο, η οποία θα επιδιωχθεί να δώσει ανάσα σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

