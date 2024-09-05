Του Αντώνη Αντζολέτου

Ακόμα μια δύσκολη ημέρα για την Κουμουνδούρου είναι η σημερινή.

Στη μια το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία όπου εκεί ο Παύλος Πολάκης, αλλά και οι οχτώ εκπρόσωποι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης των «87» αναμένεται να ανοίξουν μερικά από τα «χαρτιά» τους ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου.

Περιμένουν ασφαλώς με ενδιαφέρον να ακούσουν και τι έχει να τους πει ο πρόεδρος του κόμματος σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και όλα φαίνεται να κρέμονται από μια κλωστή.

Οι οργανωτικές αλλαγές που πρότεινε ο Στέφανος Κασσελάκης δεν λειτούργησαν ούτε κατευναστικά, αλλά ούτε και ως αντιπερισπασμός αν υπήρχε τέτοια πρόθεση.

Αντιθέτως άνοιξαν ένα νέο μέτωπο το οποίο επεκτάθηκε και σε επίπεδο «συμμάχων».

Στελέχη και βουλευτές που βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον του προέδρου δεν είδαν με θετικό μάτι το ενδεχόμενο να ανοίξει τώρα μια συζήτηση για το όνομα, αλλά ούτε αυτό το θέμα να απασχολήσει το επικείμενο συνέδριο.

Καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει κάποιο βήμα πίσω. Η ηγεσία αντικρούει όσους χτυπούν εκλογικά «καμπανάκια» και προτρέπουν τον Στέφανο Κασσελάκη να σηκώσει το «γάντι» για να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια.

Ο Παύλος Πολάκης μπορεί χθες να απείχε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο δεν θα είναι εύκολο να υποχωρήσει από όσα έχει πει. Μια «κυβίστηση» θα πρέπει να δικαιολογηθεί επαρκώς στους πολλούς υποστηρικτές του, ενώ και οι «87» τηρούν στάση αναμονής.

Η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και η ανακοίνωση της προτεινόμενης ποινής προς τον Χρήστο Σπίρτζη θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση τους.

Οι πληροφορίες που μιλούν για σκληρή απόφαση θα αποτελέσουν τον οδηγό για την εσωκομματική αντιπολίτευση προκειμένου να πάρει κρίσιμες αποφάσεις σε σχέση με το πως θα δράσουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά ενδεχομένως και σε σχέση με το μέλλον τους στο κόμμα. Ρόλο σημαντικό θα παίξει και η εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο ξεκινώντας τις εργασίες του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου.

Όσον αφορά τις ισορροπίες υπάρχει και μια μερίδα στελεχών μέσα στους «300» της Κ.Ε. οι οποίοι και ανένταχτοι είναι και έχουν κουραστεί από τις συνεχείς διαμάχες. Το τελευταίο που θα ήθελαν αυτή τη στιγμή είναι προσφυγή σε νέες κάλπες.

Το συγκεκριμένο κοινό ενδεχομένως να γείρει τη ζυγαριά των εξελίξεων στη συνεδρίαση το Σαββατοκύριακο. Χθες μέχρι αργά το βράδυ η Επιτροπή Καταστατικού συνεδρίαζε και συζητούσε τις προτεινόμενες αλλαγές που έχουν κατατεθεί.

