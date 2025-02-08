Νέα πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία των Τεμπών «πυροδοτούν» τα νέα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και βρίσκονται στα χέρια του ανακριτή, με την εμπορική αμαξοστοιχία, λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση.

ΝΔ για Τέμπη και Ν. Ανδρουλάκη: Η εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας από την αντιπολίτευση είναι πλέον αυταπόδεικτη και πρέπει να σταματήσει

«Η εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας από την αντιπολίτευση είναι πλέον αυταπόδεικτη και πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και όσων διασώθηκαν εκείνο το βράδυ από τη μοιραία σύγκρουση», σημειώνει η ΝΔ σε ανακοίνωσή της.

Είχε προηγηθεί το πρωί, συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στην οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία ενώ παράλληλα κάλεσε τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όσα πορίσματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης έρθουν στη Βουλή και φτάνουν σε πολιτικά πρόσωπα, απευθείας μέσω της προανακριτικής να πηγαίνουν τα πρόσωπα αυτά στον φυσικό τους δικαστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, αντιλαμβανόμενος ότι η τακτική της απαράδεκτης εργαλειοποίησης που είχε υιοθετήσει για την τραγωδία των Τεμπών δεν τον οδηγεί πουθενά, και υπό το βάρος των νέων δεδομένων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη, προσπαθεί τώρα να τα «μαζέψει»», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.

«Από εκεί που μιλούσε για «συγκάλυψη της κυβέρνησης από την αρχή», μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλάζει τροπάρι και υποστηρίζει ότι «η συγκάλυψη μπορεί να έγινε στην πορεία».

Πολύ σύντομα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη δύσκολη για αυτόν θέση να παραδεχθεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από την κυβέρνηση, όπως είναι και η μόνη αλήθεια», συνεχίζει το κυβερνών κόμμα.

Και προσθέτει: «Προκαλεί ωστόσο εντύπωση το γεγονός ότι ενώ μέχρι τώρα ο κ. Ανδρουλάκης υιοθετούσε άκριτα άλλες «αποκαλύψεις» καταγγέλλοντας αμέσως την κυβέρνηση, μετά τα χθεσινά βίντεο, την αυθεντικότητα και πιστοποίηση των οποίων όλοι αναμένουμε από τα αρμόδια όργανα, δήλωσε ότι περιμένει τη Δικαιοσύνη. Και σωστά έπραξε, μόνο που άργησε να δηλώσει ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, καθ' όλη τη διάρκεια των δικαστικών ερευνών και ανεξάρτητα από τα στοιχεία που εισφέρονται στις ανακριτικές αρχές είναι ξεκάθαρη:

Όλα στο φως, η Δικαιοσύνη έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο να ερευνήσει, να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει τα πάντα, προκειμένου να μάθουμε με υπευθυνότητα τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ που οδήγησε στο θάνατο 57 συνανθρώπους μας, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες τους και όλους τους Έλληνες.

Η εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας από την αντιπολίτευση είναι πλέον αυταπόδεικτη και πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και όσων διασώθηκαν εκείνο το βράδυ από τη μοιραία σύγκρουση.

Ας σεβαστούμε όλοι την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και ας αποδείξουμε στην πράξη την εμπιστοσύνη μας στους λειτουργούς της».

Απάντηση ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ΝΔ περί εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και ειλικρινά ανησυχούμε βαθύτατα για το βέρτιγκο της Νέας Δημοκρατίας διαβάζοντας την "τρικυμιώδη" ανακοίνωσή της», σχολίασε, στην απάντησή του, το Γραφείο Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση, που λυσσαλέα προστάτευσε όλα τα πολιτικά της στελέχη από την έρευνα της Βουλής, σήμερα διατυμπανίζει "όλα στο φως" μπροστά στην κοινωνική κατακραυγή».

Στρέφοντας τα βέλη του στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον χαρακτηρίζει «πρωθυπουργό-πραγματογνώμονα», που, όπως σημειώνει, «έβγαζε πορίσματα, σήμερα δηλώνει τάχα παραπλανημένος και μοιράζει ευθύνες σε όλους πλην του εαυτού του».

«Αν ψάχνουν, λοιπόν, ποιος τα "μαζεύει", ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Έχουν αντιληφθεί ότι η αξιοπιστία τους έχει καταρρεύσει και πλανώνται αν νομίζουν ότι με προσωπικές επιθέσεις, χυδαία προπαγάνδα και ψέματα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, θα αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Είναι προφανές οτι γι' αυτούς είναι ζήτημα επιβίωσης να καταστήσουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση πρόβλημα του πολιτικού συστήματος πριμοδοτώντας τα άκρα», υπογραμμίζει στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και καταλήγει: «Βρίσκονται όμως σε δεινή θέση, γιατί πλεόν οι πολίτες έχουν σοβαρή εναλλακτική επιλογή».

