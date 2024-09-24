Την αναγνώριση του ψευδοκράτους ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, εμμένοντας στη «λύση των δύο κρατών», λίγη ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε «στην ανάγκη να σταματήσει η διεθνής κοινότητα τη δίωξη των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι προσπαθούν να απομονωθούν από τον κόσμο μέσω εμπάργκο, σε αντίθεση με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών» και ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρίσουν επίσημα το ψευδοκράτος το συντομότερο όσο το δυνατόν.

«Έχουν περάσει 50 χρόνια από την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο και 61 χρόνια από τότε που προέκυψε το Κυπριακό ως αποτέλεσμα του σφετερισμού του εταιρικού κράτους από τους Ελληνοκύπριους. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, στο Νησί επικρατεί γαλήνη και ηρεμία. Η πλευρά που επέδειξε την ειλικρινή βούληση για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό ήταν πάντα οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκία.

Το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει πλέον χάσει εντελώς την ισχύ του. Στο νησί , υπάρχουν δύο ξεχωριστές πολιτείες και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος αναφερθείς στην Ανατολική Μεσόγειο είπε ότι «η συνέχιση της ειρήνης και της σταθερότητας εξαρτάται από τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των νόμων όλων των μερών».

Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου θα γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των σχετικών μερών. Είναι προς το κοινό συμφέρον ολόκληρης της περιοχής να αναπτυχθεί η συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το θαλάσσιο εμπόριο».

«Η Τουρκία είναι έτοιμη για εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα θέματα, ιδίως σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Αναμένουμε την ίδια προσέγγιση και από τους γείτονές μας. Ως η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος-κλειδί της Τουρκίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.» τόνισε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν.

«Δεν πεθαίνουν μόνο τα παιδιά, στη Γάζα, πεθαίνει και το σύστημα του ΟΗΕ»

Στην ομιλία του ο Ερντογάν ζήτησε να συγκροτηθεί μια «συμμαχία της ανθρωπότητας» που θα σταματήσει το Ισραήλ, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι αγνοεί τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. «Όπως τον Χίτλερ τον σταμάτησε η συμμαχία της ανθρωπότητας πριν από 70 χρόνια, έτσι και ο Νετανιάχου και το δίκτυο των δολοφόνων του πρέπει να τους σταματήσει η συμμαχία της ανθρωπότητας», είπε.

«Δεν πεθαίνουν μόνο τα παιδιά, στη Γάζα, πεθαίνει και το σύστημα του ΟΗΕ», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας ότι ο ΟΗΕ έχει γίνει μια «δυσλειτουργική δομή».

«Οι αξίες που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται η Δύση πεθαίνουν (…) Θέτω ανοιχτά το ερώτημα: Εσείς, οργανισμοί προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτοί που ζουν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν είναι άνθρωποι;», διερωτήθηκε, λέγοντας ότι η Γάζα έχει γίνει «το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών και γυναικών στον κόσμο». «Τι περιμένετε για να σταματήσετε τις σφαγές που οδηγούν όλη την περιοχή στον πόλεμο;» συνέχισε, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «διαπράττει (…) γενοκτονία» σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Η Τουρκία, πρόσθεσε, στέκει στο πλευρό του λαού του Λιβάνου, την ώρα που το Ισραήλ πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στη χώρα αυτή.

