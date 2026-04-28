Συμμαχία στη Βουλή για τις υποκλοπές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το σήμα για την εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών και ήδη συντονίζεται μια νέα συμμαχία στη Βουλή. Ο Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε τόσο με τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και με την Πέτη Πέρκα και τους ενημέρωσε για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ανάγκη ανάκλησης της διάταξης του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα. Θετική στην αίτημα, που όπως υποστηρίζουν στελέχη των δυο κομμάτων της Αριστεράς θα δείξει πως το θέμα υποκλοπών δεν μπορεί αν θαφτεί, είναι και η Νέα Αριστερά. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις.

Οι τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες ξεπερνούν μαζί κατά πολύ το όριο των 60 υπογραφών που απαιτεί ο κανονισμός της Βουλής. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει 32 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 25 και η Νέα Αριστερά 12. Θα συνταχθούν και άλλα κόμματα; Θα έχει ενδιαφέρον ποιες υπογραφές θα μαζευτούν τελικά και αν θα βρουν κοινό βηματισμό και οι υπόλοιπες δυνάμεις κατά της κυβέρνησης. Μέσα στην εβδομάδα δεν αποκλείεται να ετοιμαστεί και η πρόταση προκειμένου να κατατεθεί επίσημα στη Βουλή. Ασφαλώς στην αντιπολίτευση περιμένουν στη γωνία την κυβέρνηση για τη στάση που θα κρατήσει.

Αυταπάτες, όπως τις προηγούμενες φορές που συμπορεύτηκαν κοινοβουλευτικά τα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει τραβήξει μοναχικό δρόμο και ό,τι προχωρήσει θα αφορά μόνο το θέμα των υποκλοπών. Η συγκρότηση της προοδευτικής συμμαχίας δεν υπάρχει πια στο τραπέζι. Είναι φυσικό αυτή η νέα συμπόρευση να ανοίξει και πάλι την κουβέντα κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το ισχυρότερο κοινοβουλευτικό «όπλο» που είναι η πρόταση δυσπιστίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ζητούσε με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το επαναφέρει στο τραπέζι τη στιγμή που στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν πως πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη χρονική στιγμή που το ρήγμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρκετά βαθύ.

Πηγή: skai.gr

