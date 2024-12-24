Ερντογάν: Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ακούνε Τουρκία και λάμπουν τα μάτια τους

Ο Ερντογάν παρουσιάζει την Τουρκία ως παγκόσμια υπερδύναμη.

«Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ακούν το όνομα Τουρκία και λάμπουν τα μάτια τους»

«Η επανάσταση στη Συρία προκάλεσε το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Ως γειτονική αλλά και αδελφική χώρα της Συρίας, είμαστε η χώρα που τις νέες εξελίξεις διαβάζει και αναλύει καλύτερα από όλους. Όπως και στην παροιμία 'ο σωστός τοίχος δεν πέφτει' έτσι και στο ζήτημα της Συρίας σταθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Ο Θεός δεν μας προκάλεσε στεναχώριες απέναντι στον λαό μας και στον λαό της Συρίας που μας εμπιστεύτηκε. Σήμερα κοιτάζουμε με υπερηφάνεια στα μάτια όχι μόνο στα αδέλφια μας στη Συρία, αλλά και στα μάτια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που λάμπουν τα μάτια τους όταν ακούν το όνομα της Τουρκίας» είπε ο Ερντογάν.

Τα σχέδια της Τουρκίας για ΑΟΖ με Συρία

Τούρκοι αναλυτές: «Μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο τώρα πρέπει να υπογράψουμε και με τη Συρία»

Ο Tζιχάντ Γιαϊτζί, ναύαρχος εν αποστρατεία, δήλωσε: «Δείτε εδώ είναι το Καστελλόριζο ή εδώ υπάρχει η Καρπασία. Αυτά δεν μπορούν να κόψουν την επαφή μεταξύ δυο ηπειρωτικών περιοχών. Ένα νησί δεν μπορεί να κόψει τη σχέση μεταξύ των δυο ηπειρωτικών χωρών. Δεν μπορεί να τις αποκλείσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα νησιά περιβάλλονται και αποκτούν ΑΟΖ όσο τα χωρικά τους ύδατα. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή η Τουρκία έχει αντικείμενες ακτές με τη Συρία. Έχει και γειτονικές ακτές, αλλά έχει και αντικείμενες ακτές.

H Τουρκία με τη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης ενέταξε στην υφαλοκρηπίδα της κι αυτήν εδώ την περιοχή και η Τουρκία αυτές εδώ τις συντεταγμένες τις κοινοποίησε στον ΟΗΕ. Πριν είχε ήδη ανακοινώσει αυτή την περιοχή, με τη συμφωνία με τη Λιβύη εντάχθηκε στην υφαλοκρηπίδα και αυτή η περιοχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.