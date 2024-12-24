Λογαριασμός
Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Εικόνες και βίντεο

Κάλαντα και ευχές για τον πρωθυπουργό  στο Μέγαρο Μαξίμου - Δείτε εικόνες και βίντεο 

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε σήμερα, Τρίτη παραμονή των Χριστουγέννων, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας για τα παραδοσιακά κάλαντα.

Ο πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα μαζί με την οικογένειά του, η σύζυγό του Μαρέβα και τα παιδιά τους Σοφία, Κωνσταντίνο και Δάφνη.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

