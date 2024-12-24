Τα παιδιά του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες «Nίκη - Victor Artant» έψαλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας σήμερα, είναι από τα ωραιότερα κάλαντα που έχουμε ακούσει» είπε απευθυνόμενος στα παιδιά.

«Προτεραιότητά μας είναι μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, δίκαιη και με συμπερίληψη δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, όπου δυστυχώς ως χώρα είμαστε πολύ πίσω σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι αγωνίες σας είναι για εμάς πυξίδα. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γιατί αξίζετε πολύ περισσότερα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Τα παιδιά δώρισαν στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μια ξύλινη χριστουγεννιάτικη κατασκευή τους.

Στη συνέχεια, το κατώφλι των γραφείων της Χαριλάου Τρικούπη πέρασε ο Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων, που μετέφεραν στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα της εσωτερικής μετανάστευσης και της μείωσης του μόνιμου πληθυσμού των ακριτικών νησιών μας.

