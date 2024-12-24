Νίκος Δένδιας: Διανυκτέρευσε εν πλω στη φρεγάτα «Ψαρά» - Βίντεο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε χθες, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, τη φρεγάτα «Ψαρά» που πλέει κατά τη διάρκεια φυλακής σκοπούντος στο Αιγαίο Πέλαγος.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας παρέμεινε στη φρεγάτα έως σήμερα το πρωί, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου ενώ αντιπροσωπεία του πληρώματος έψαλε τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ.

Ο κ. Δένδιας ξεναγήθηκε στη φρεγάτα, ενημερώθηκε για την αποστολή του πλοίου και συνομίλησε με μέλη του πληρώματος.

«Ήρθα με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Κατάρα, για να μείνουμε ένα βράδυ με το πλοίο που έχει υπηρεσία και να σας ευχηθούμε "χρόνια πολλά". Στην καθεμιά, στον καθένα από εσάς και στις οικογένειές σας, από τις οποίες φέτος τα Χριστούγεννα θα είστε μακριά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Πέρα από τις ευχές για τις μέρες των εορτών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπηρεσία σας στην πατρίδα. Για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο λειτουργήσατε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα και να σας διαβεβαιώσω αυτό που ήδη ξέρετε. Ότι είσαστε οι πάροχοι της ασφάλειας για την καθεμιά Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα», υπογράμμισε.

«Η ελληνική κοινωνία είναι περήφανη για σας. Φαίνεται σε κάθε μέτρηση. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εξαιρετικά ψηλά στην εκτίμηση του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για τις υπηρεσίες σας στην πατρίδα. Και πάλι χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

