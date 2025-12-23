«Το Ισραήλ ενθαρρύνει την Αθήνα να έχει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα της Γάζας εις βάρος της Τουρκίας» αναφέρει την Τρίτη η Hurriyet Daily News στον απόηχο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου που προκάλεσε εκνευρισμό στην Άγκυρα.

«Τρεις Έλληνες αξιωματούχοι τοποθετήθηκαν σε ένα κέντρο παρακολούθησης κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ», ανέφερε ισραηλινή διπλωματική πηγή την Τρίτη που επικαλείται η Hurriyet.

Η ομάδα περιλαμβάνει δύο αξιωματικούς μηχανικού από τον ελληνικό στρατό και έναν διπλωμάτη.

Το κέντρο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

«Η Ελλάδα εξέφρασε νωρίτερα την προθυμία της να υποστηρίξει τη μεταπολεμική φάση της Γάζας μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας, έργων ανοικοδόμησης και διερεύνησης της συμμετοχής σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης» σημειώνει η Hurriyet.

«Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενθαρρύνουν την Αθήνα να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ''επόμενη μέρα'' της Γάζας, καθώς το Ισραήλ και η Ελλάδα στοχεύουν στην ενίσχυση του στρατηγικού συντονισμού και στον περιορισμό της επιρροής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο» υποστηρίζεται στο ρεπορτάζ.

«Η ελληνική εμπλοκή στη Γάζα φέρεται να ήταν ένα βασικό θέμα στις συζητήσεις μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Έλληνα ομολόγου του, Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Ο Νετανιάχου, ο Μητσοτάκης και ο ''Ελληνοκύπριος'' πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν τριμερή συνάντηση στην Ιερουσαλήμ στις 22 Δεκεμβρίου» προσθέτει η εφημερίδα.

Μετά τη συνάντηση, ο Νετανιάχου δήλωσε, αναφερόμενος στην Τουρκία, ότι «όσοι φαντασιώνονται ότι μπορούν να επαγκαθιδρύσουν τις αυτοκρατορίες τους και την κυριαρχία τους στα εδάφη μας» θα πρέπει να το «ξεχάσουν».

«Είμαστε αφοσιωμένοι και ικανοί να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και η συνεργασία μας ενισχύει περαιτέρω αυτή την ικανότητα», πρόσθεσε.

Απάντηση της Άγκυρας στον Νετανιάχου

«Είναι ειρωνικό για τους Ισραηλινούς ηγέτες να μιλούν για ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες άλλων σε αυτήν την περιοχή, ενώ οι ίδιοι μόλις διέπραξαν μια από τις χειρότερες γενοκτονίες στην ιστορία. Το Ισραήλ υπήρξε μια αποσταθεροποιητική δύναμη και η μακροχρόνια υστερία τους σχετικά με τη δύναμη και την επιρροή της Τουρκίας είναι απλώς γελοία. Υπό την ηγεσία του προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία υπήρξε πηγή σταθερότητας και ειρήνης. Αντίθετα, η κυβέρνηση Νετανιάχου έφερε αίμα και δάκρυα στην περιοχή. Η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τις εδαφικές της φιλοδοξίες ως απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας, καθώς παραμένει μια κατοχική δύναμη στην Παλαιστίνη και τη Συρία. Το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε περίπου επτά έθνη στη Μέση Ανατολή τα τελευταία δύο χρόνια» δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας ο Μπουρχανετίν Ντουράν απαντώντας στον Νετανιάχου όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.



