Την ίδρυση τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Αργολίδας, με έδρα τη Νέα Κίο, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο πνευματικό κέντρο της περιοχής.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας, τέθηκαν τα ζητήματα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στην περιοχή και της ενίσχυσης της αστυνόμευσης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε ότι η νομιμότητα και η επιβολή του νόμου για εμάς είναι αυτονόητη υποχρέωση και θα επιβληθεί έναντι πάντων», προσθέτοντας:

«Η κοινωνική ειρήνη είναι υποχρέωσή μας και θα την επιβάλουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, στο δημοκρατικό μας καθεστώς, δείχνοντας αλληλεγγύη στους ευάλωτους, αλλά ταυτόχρονα δείχνοντας σεβασμό στη ζωή και την ακεραιότητα όλων των συμπολιτών μας».

Κατόπιν, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα που θα συμβάλλουν, όπως είπε, «στην αποκατάσταση της τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων στην περιοχή».

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, «από τον Σεπτέμβριο του 2025 θα αρχίσει να λειτουργεί, με Προεδρικό Διάταγμα, τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων Αργολίδας, με έδρα τη Νέα Κίο, στην οποία θα υπηρετούν σε μόνιμη βάση 30 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της ΟΕΠΤΑ».

Όμως, όπως σημείωσε, «μέχρι να λάβει μόνιμη μορφή, στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της ανομίας στην περιοχή, που ήδη, εφαρμόζεται, θα συνεχίσουν να υπηρετούν 30 αστυνομικοί, οι οποίοι καθημερινά μάχονται κατά της μικροεγκληματικότητας».

Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε πως «στην περιοχή θα υπάρχει ένας αξιωματικός που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αξιωματικοί της οποίας θα επισκεφθούν τη Νέα Κίο, προκειμένου να συγκροτηθεί, από κοινού, με τις τοπικές δυνάμεις ένα σχέδιο εξιχνίασης και εξάρθρωσης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή».

Επιπλέον, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε στην ενοποίηση των δύο τμημάτων Ασφαλείας - Ναυπλίου και Άργους- σε ένα «ενιαίο ισχυρό τμήμα Ασφαλείας στην Αργολίδα», προκειμένου, όπως τόνισε, «να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα στον νομό».

Παράλληλα, είπε ότι «θα ενισχυθούν οι τοπικές υπηρεσίες με αιχμή, πέρα από τα δύο αστικά κέντρα -το 'Αργος και το Ναύπλιο- την Ερμιονίδα, η οποία είναι απομακρυσμένη και αντιμετωπίζει πολλές φορές προβλήματα αστυνόμευσης, λόγω απουσίας προσωπικού».

Ακόμη, υπογράμμισε, πως «η ασφάλεια στην περιοχή της Επιδαύρου είναι υψηλού συμβολισμού, καθώς, ιδίως τη θερινή περίοδο, από Μάιο έως Οκτώβριο, καταγράφεται υψηλή τουριστική κίνηση, κυρίως λόγω των εκδηλώσεων, και κάθε φορά οφείλουμε να αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα είναι μία ασφαλής χώρα και αξίζει να την επισκέπτονται όλοι, για λόγους περιβάλλοντος, για το κάλλος της χώρας, αλλά και για πολιτιστικούς λόγους».

Ταυτόχρονα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι «η ασφάλεια είναι υποχρέωσή μας, είναι ευθύνη μας», συμπληρώνοντας: «Αναλαμβάνουμε πλήρως αυτήν την ευθύνη και θα προστατεύσουμε τη ζωή των πολιτών, των οικογενειών, των παιδιών τους, των σχολείων και κάθε μορφής κοινωνική ζωή που υπάρχει σε αυτόν τον χώρο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

