Στη Χίο βρίσκεται σήμερα για τον εορτασμό των Θεοφανίων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Στον χαιρετισμό του προς τους συγκεντρωμένους πολίτες στο λιμάνι της πόλης και αμέσως μετά την τελετή του αγιασμού των υδάτων, ο κ. Δένδιας σημείωσε την εθνική σημασία της ημέρας συνδέοντας τη θρησκευτική διάσταση του γεγονότος με τον αγώνα του Ελληνισμού για ελευθερία και την ιδιαίτερη σχέση του με τη θάλασσα.

Όπως είπε, τα Θεοφάνια για τους Έλληνες δεν αποτελούν μόνο μία σημαντική θρησκευτική γιορτή, αλλά και μία ημέρα που ενισχύει την εθνική ταυτότητά μας. «Η θάλασσα είναι ένα στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητος. Σήμερα, διά του τιμίου σταυρού καθαγιάζονται οι θάλασσες, στις οποίες διεξήχθησαν αγώνες για την ελευθερία μας», τόνισε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις συμφωνίες καθορισμού Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τις οποίες χαρακτήρισε ως νομικά ισχυρές και πλήρως εναρμονισμένες με το διεθνές δίκαιο, ενώ καταδίκασε το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, τονίζοντας πως οι ελληνικές συμφωνίες βασίζονται σε «στέρεο τρόπο στο διεθνές δίκιο και στο διεθνές δίκιο της θάλασσας». Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα έχει την εθνική ισχύ και τη βούληση να εφαρμόσει τις συμφωνίες της και να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ο κ. Δένδιας κατέστησε σαφές πως το ενιαίο εθνικό αφήγημα παραμένει σταθερό, αποτελώντας θεμέλιο λίθο της εθνικής πολιτικής. Όπως επεσήμανε, «οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι οι εγγυητές αυτού του αφηγήματος, εκπέμποντας τα δέοντα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση».

Τέλος, ευχήθηκε για την ημέρα των Θεοφανίων, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία γιορτή που ενώνει τους Έλληνες, ενώ ενισχύει τη θρησκευτική και εθνική συνοχή μας.

Αναλυτικά, ο χαιρετισμός του κ. Δένδια έχει ως εξής:

«Είναι χαρά μου και συγκίνησή μου και πρέπει να σας πω ότι νοιώθω μεγάλη εθνική υπερηφάνεια που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Χίο, για να γιορτάσουμε τα Θεοφάνια. Όπως η ίδια η λέξη λέει, τα Θεοφάνια είναι η εμφάνιση του Θεού στη ζωή μας, της καθεμιάς και του καθενός από εμάς μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος.

Αλλά για εμάς τους Έλληνες, τα Θεοφάνια, σήμερα, δεν είναι μόνο μια μέρα σημαντική θρησκευτικά, είναι μια μέρα και εθνικά σημαντική. Αφορά τη θέση και τη σχέση του Ελληνισμού στη θάλασσα και με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ένα στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας. Και σήμερα, μέσω του Τιμίου Σταυρού, καθαγιάζονται οι θάλασσες, επάνω στις οποίες διεξήχθησαν αγώνες για την ελευθερία μας, και ιδίως εδώ, στο Ανατολικό Αιγαίο.

Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος αλλάζει και η αστάθεια γίνεται η νέα γεωπολιτική σταθερά. Σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον αστάθειας, η πατρίδα μας επιδιώκει να παραμείνει ένας πυλώνας σταθερότητας και ένας πυλώνας ειρήνης. Και με την Ατζέντα 2030, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας εμβαπτίζονται στην καινοτομία, και έτσι και αυτές αναγεννώνται ισχυρότερες.

Προσδοκούν, λοιπόν, ένα μέλλον ισχύος βασιζόμενο στις νέες τεχνολογίες και στις νέες τους δυνατότητες. Για ποιον λόγο; Για να έχουν τη δύναμη, την ισχύ να αποτρέψουν κάθε πρόκληση, και να υπερασπίσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, όποτε και αν απειλούνται, και στη θάλασσα. Γιατί αυτό είναι το συνταγματικό τους καθήκον.

Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα με τη θάλασσα νοιώθει ασφαλής και ισχυρή. Με τις συμφωνίες καθορισμού Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που είχα την τιμή να υπογράψω, η Ελλάδα είναι νομικά οχυρωμένη και κατοχυρωμένη. Πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες εδράζονται με στέρεο τρόπο στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και στέκονται ακριβώς στον αντίποδα επεκτατικών, εξωνομικών κατασκευών, όπως το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Οι συμφωνίες που η Ελλάδα έχει υπογράψει διακρίνονται από την απόλυτη προσήλωση, και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, και στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στις αξίες και στις αρχές που αποτελούν την εθνική μας ταυτότητα.

Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ, στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Ελλάδα διαθέτει την εθνική ισχύ και την εθνική βούληση εφαρμογής αυτών των συμφωνιών. Και επί του πεδίου.

Κυρίες και κύριοι, το εθνικό αφήγημα παραμένει ενιαίο, ευρωπαϊκό και διαχρονικό. Το συνυπογράφει το σύνολο της κοινωνίας, το συνυπογράφει και η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, κατά το Σύνταγμα, είναι οι εγγυητές αυτού του ενιαίου εθνικού αφηγημάτος, εκπέμποντας με σεβασμό προς όλους τα δέοντα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση.

Είμαι εδώ για να σας διαβεβαιώσω για τη δέσμευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στην εξασφάλιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια, αλλά ιδίως εδώ στα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου. Και να επαναλάβω την αφοσίωση των Ενόπλων Δυνάμεων στο ενιαίο εθνικό αφήγημα, στο οποίο αναφέρθηκα ανωτέρω και το οποίο αποτελεί συνθήκη της ύπαρξης της Ελλάδας. Χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα αυτή. Χρόνια πολλά και καλά».

