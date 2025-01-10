Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδριάζει στις 11:00 το υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση αναμένεται να παρουσιαστεί από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς.

Επιπλέον, αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη το νομοσχέδιο για την αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δημοσίου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας αναμένεται να παρουσιάσει ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου και θα πραγματοποιήσει εισήγηση σχετικά με τη δημοπράτηση έργου σύνδεσης Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, ανισόπεδων κόμβων Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ναυπηγείων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης αναμένεται να ενημερώσει για το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα κάνει εισήγηση σχετικά με τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

