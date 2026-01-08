Πυρά κατά της κυπριακής προεδρίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαπολύει η Άγκυρα, ενοχλημένη από την καταδίκη της τουρκικής εισβολής και την αγνόηση του ψευδοκράτους.



«Απορρίπτουμε τη χρήση όρων όπως ‘’κατοχή’’, ‘’εισβολή’’ και ‘’διαίρεση’’ στο πλαίσιο του νησιού της Κύπρου κατά τη διάρκεια διαφόρων ομιλιών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026, για να σηματοδοτήσει την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου. Αυτοί οι όροι δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατοί με την ιστορική και τρέχουσα πραγματικότητα στο νησί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί.

Πηγή: skai.gr

«Η μόνη ‘’κατοχή’’ στο νησί πηγάζει από τον σφετερισμό των θεσμών του κράτους-εταίρου από την ελληνοκυπριακή πλευρά το 1963, κατά κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και των εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού» ανέφερε, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.«Η περιφρόνηση της ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων από τους αξιωματούχους της ΕΕ αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τα διπλά μέτρα και σταθμά της ΕΕ όσον αφορά τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει» υποστηρίζει ο Τούρκος αξιωματούχος.«Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, σε αντίθεση με τις δημόσια αναληφθείσες δεσμεύσεις, έχει καταχραστεί την Προεδρία της ΕΕ από την αρχή για να παρουσιάσει τη διαστρεβλωμένη ρητορική και τις ασυμβίβαστες θέσεις της στο Κυπριακό, αποκαλύπτειστην επίλυση του Κυπριακού» τονίζεται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.