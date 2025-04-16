Τουρκία: Ο θαλάσσιος χωροταξικός χάρτης θα περιλαμβάνει το μισό Αιγαίο

Σχέδια επί χάρτου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» εκπονεί η Άγκυρα. Τον θαλάσσιο χωροταξικό χάρτη ολοκληρώνει η Τουρκία, και θα περιλαμβάνει το μισό Αιγαίο στο πλαίσιο του ερντογανικού οράματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

“Εμβαθύνεται η Γαλάζια Πατρίδα. Επιλογή η μέση γραμμή του Αιγαίου. Το μισό Αιγαίο θα περιλαμβάνει την τουρκική πλευρά” σημειώνει σε πρωτοσέλιδό της η τουρκική εφημερίδα Milliyet, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Αναλυτικά το άρθρο της Milliyet:

«Η Τουρκία έφτασε στο στάδιο της ολοκλήρωσης της μελέτης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού: Eμβαθύνεται η Γαλάζια Πατρίδα

Ετοιμάστηκε επιστημονικός χάρτης που σχεδιάζει τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η μέση γραμμή μεταξύ των ηπειρωτικών χωρών λήφθηκε ως σύνορο. Αναφέρθηκε ότι ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας δεν αποτελεί επίσημο όριο θαλάσσιας δικαιοδοσίας που δεσμεύει το κράτος και αποτελεί επιστημονική και νομική μελέτη. Το επόμενο βήμα θα είναι η ΤΔΒΚ και ο χωροταξικός της θαλάσσιος σχεδιασμός.

Η Τουρκία η οποία παρακολουθεί στενά τις Μελέτες Χωροταξικού Θαλάσσιου Σχεδιασμού της ΕΕ· λαμβάνει μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Έγινε γνωστό ότι οι μελέτες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (DMP) που ξεκίνησε η Τουρκία για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στις γύρω θάλασσες,

για την καλύτερη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μελλοντικών της δραστηριοτήτων στις θάλασσες και για τη μέγιστη χρήση των θαλάσσιων περιοχών έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο με τη συμβολή όλων των σχετικών φορέων.

Ο χάρτης, που δημιουργήθηκε από το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας (DEHUKAM), εκπονήθηκε σύμφωνα με το ναυτιλιακό κεκτημένο της ΕΕ.

Ο διευθυντής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας DEHUKAM, Δρ. Μουσταφά Μπασκάρα, δήλωσε στη Milliyet: 'Αν κοιτάξουμε τη Μεσόγειο, είναι συμβατή με τη συμφωνία που υπογράψαμε με την 'ΤΔΒΚ' το 2011. Και πάλι, στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο, οι συντεταγμένες της οποίας καθορίστηκαν στη Συμφωνία της Λιβύης το 2019, η οποία μεταφέρθηκε στον ΟΗΕ και περιορίστηκε από συντεταγμένες, αντανακλώνται στα σύνορά μας στη Μεσόγειο, στα δυτικά σύνορά μας. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καθοριστεί ως τα εξωτερικά σύνορα'.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.