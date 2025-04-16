Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το πρωί της Μ. Τετάρτης ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο των ελέγχων για την έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα, ενώ ανέφερε πως δεν αναμένονται αυξήσεις στα εισιτήρια από την 1η Μαΐου.

Όπως είπε αρχικά σε δηλώσεις του ο υπουργός: «Με χαρά βλέπουμε πυκνή κίνηση και πολλούς ταξιδιώτες στο μεγάλο λιμάνι στον Πειραιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχόμαστε καλό ταξίδι με ασφάλεια πάνω απ’ όλα. Παρακαλώ θερμά για μεγάλη προσοχή και στην έξοδο των εκδρομέων μας και στην επιστροφή τους. Για τον λόγο αυτό και μόνιμα πλέον στον Πειραιά θα υπάρχουν άλλοι 50 λιμενικοί και αυτό το οποίο ζητάμε από όλο τον κόσμο να καταλάβει είναι ότι το Λιμενικό Σώμα και όλοι οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Ναυτιλίας είναι εδώ για να εξυπηρετούν τους επιβάτες με σεβασμό, με εκτίμηση. Αλλά οι κανόνες ασφαλείας θα τηρούνται από όλους για την ασφάλεια όλων και για την τάξη που πρέπει να επικρατεί και εδώ και σε όλα τα λιμάνια της χώρας».

Αναφορικά με τη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% από την 1η Μαΐου εκτίμησε ότι αυτή η μείωση θα περάσει απευθείας στις τιμές των εισιτηρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν και να ανασχεθούν οι τιμές.

«Θυμίζω ότι η αγορά είχε προαναγγείλει από 1η Μαΐου αυξήσεις στα εισιτήρια. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πλέον, συνυπολογίζοντας αυτήν την σημαντική κίνηση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και την πτώση του πετρελαίου κατά 8%», είπε.

Και επισήμανε ο κ. Κικίλιας: «Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και μηνών έχουμε και άλλα πράγματα να ανακοινώσουμε, όπως για παράδειγμα από τη στιγμή που στα ταχύπλοα δεν αλλάζει το καύσιμο και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς, περιμένουμε να δούμε και θα δούμε, καθότι έχουν γίνει ήδη οι σχετικές συνεννοήσεις, καλύτερες τιμές και σημαντικές εκπτώσεις και στήριξη για την ελληνική οικογένεια, για τα παιδιά μας, για την ελληνική κοινωνία και σε αυτό το κομμάτι».

«Για τις μέρες αυτές του Πάσχα, για τις ελληνικές οικογένειες, υπάρχουν εκπτώσεις όπως βλέπω στην αγορά και 20% και 30%, για οι φοιτητές 50% κτλ», επισήμανε ο υπουργός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.