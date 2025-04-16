Του Στέφανου Νικολαΐδη

Για τη στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και για τις τουρκικές αντιδράσεις που εγείρονται, μίλησε στο skai.gr ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος.

Όπως εξηγεί, το καλώδιο είναι όχι μόνο τεχνικό, αλλά και πολιτικό έργο, που φέρνει στην επιφάνεια τον κρίσιμο ρόλο του Δικαίου της Θάλασσας και τους γεωστρατηγικούς συσχετισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η ιδέα για το έργο ξεκίνησε ήδη από την περίοδο 2011-2014. Όμως, για να μπορέσει να προχωρήσει, έπρεπε να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, κάτι που απαίτησε χρόνο». Όπως λέει, μέχρι το 2011 η πόντιση καλωδίων δεν προκαλούσε αντιδράσεις από την Τουρκία. «Όμως από τότε ξεκίνησαν οι παρενοχλήσεις, με πρώτο στόχο ένα νορβηγικό σκάφος. Από εκεί και πέρα αυτό έγινε σχεδόν κανόνας».

«Το καλώδιο διασύνδεσης αναιρεί ουσιαστικά τη Γαλάζια Πατρίδα»

Αναφερόμενος στο Διεθνές Δίκαιο, ο κ. Συρίγος επισημαίνει πως η πόντιση καλωδίων είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα στα ανοιχτά ύδατα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή υφαλοκρηπίδα, ορίζεται, «δεν ζητάς άδεια από κανέναν, ούτε καν ενημερώνεις». Ωστόσο, όταν πρόκειται για διεθνή ύδατα ή υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, η πρακτική προβλέπει την ενημέρωση μέσω NAVTEX.

Η Τουρκία, όπως εξηγεί, αντιδρά πιθανότατα με βάση τη δική της θεώρηση περί «τουρκολιβυκού μνημονίου» και της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας». Υποστηρίζει ότι η περιοχή από την Κρήτη έως την Κάσο, όπου σχεδιάζεται η διέλευση του καλωδίου, εμπίπτει στη δική της υφαλοκρηπίδα. «Αν τελικά ποντιστεί το καλώδιο, θα περάσει μέσα από περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δικές της, κάτι που στην πράξη ακυρώνει την έννοια της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’», τονίζει.

Το έργο, υπογραμμίζει, βρίσκεται σήμερα στο πρώτο του στάδιο – την έρευνα βυθού. Η δεύτερη φάση θα είναι η ίδια η πόντιση. Στη φάση των ερευνών, τα πλοία κινούνται με μειωμένη ταχύτητα και εκδίδονται NAVTEX για λόγους ασφαλείας. «Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να εκδοθεί σχετική NAVTEX, άρα το έργο παγώνει προσωρινά», λέει.

Ωστόσο, όταν ξεκινήσουν οι έρευνες, εκτιμά ότι θα υπάρξει τουρκική αντίδραση, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει την έντασή της.

«Αν μας εμποδίσουν να τοποθετήσουμε το καλώδιο, δημιουργείται ένα προηγούμενο. Θα προσπαθούν να αποτρέψουν οποιοδήποτε έργο στην Ανατολική Μεσόγειο και προς την Κύπρο. Δηλαδή, δεν θα μπορούμε να βγαίνουμε ούτε από τα 6 ναυτικά μίλια», σημειώνει καταλήγοντας με έμφαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.