Μπατζελή στον ΣΚΑΪ: Με στεναχώρησε η απόφαση, μια πορεία διαγράφεται για 5 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου

Στεναχωρημένη δηλώνει στον ΣΚΑΪ η Κατερίνα Μπατζελή για την τιμωρία της από το πειθαρχικό του ΠΑΣΟΚ με αναστολή κομματικής ιδιότητας για έναν χρόνο, για «προσβολή και μομφή κατά του προέδρου του κόμματος», ενώ τονίζει πως δεν υπονόμευσε τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Προφανώς με στεναχώρησε η απόφαση, είναι μια πορεία που διαγράφεται για 5 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου. Είναι μια πορεία που ακολούθησε μεγάλες στιγμές στο ΠΑΣΟΚ, μεγάλους αγώνες», αναφέρει αρχικά η κυρία Μπατζελή και σημειώνει:

«Ήμουν στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρόεδρος και συντονίστρια για τα ευρωπαϊκά αγροτικά ζητήματα, τον πολιτισμό και εκπροσωπούσα το κόμμα μου, τις πολιτικές μου ιδέες. Και τώρα προφανώς με μια διαδικασία που, δεν θα έλεγα ότι ήταν fast track, διότι στο fast track τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, δεν σέρνεται μια ιστορία άνευ λόγου. Κράτησε 15-18 μέρες. Πριν 10 μέρες είχα πάει στο ΠΑΣΟΚ να συζητήσουμε, να δούμε τα θέματα ποια είναι. Πήρε αναβολή, έγινε Μεγάλη Τρίτη, παρουσιάστηκε το υπόμνημα για τις θέσεις που όφειλα να παρουσιάσω. Η απόφαση η οποία ελήφθη είναι ότι είχα μπροστά μου 10 μέρες για να εξηγήσω τη φράση αυτή. Όταν σου έχει επιδοθεί κλήση για το πειθαρχικό, δεν μπορείς να ομιλείς επί του θέματος. Εγώ πήγα με ένα υπόμνημα ολοκληρωμένο να μιλήσω στο κομματικό μου όργανο και εξηγήσαμε και μου εξηγήσανε».

«Εσωτερικοί εχθροί στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν»

Σε ερώτηση για το ποια ήταν η στάση του κόμματος απέναντί της, απάντησε: «Σέβομαι πέραν τις κομματικές διαδικασίες και τον εκάστοτε πρόεδρο και τον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι εξελέγη πριν από λίγους μήνες και τονίζω πως εσωτερικοί εχθροί στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν. Δεν είμαι καν μέλος, είμαι φίλος του ΠΑΣΟΚ», είπε και τόνισε πως «ο εχθρός, ο αντίπαλος, είναι έξω από τα σύνορα και όχι στο κόμμα».

«Έκανα κριτική διότι στη μια βδομάδα συζήτησης είχαν βγει διάφορα θέματα, ότι πάμε να ρίξουμε τον Ανδρουλάκη κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν, είναι μυθεύματα. Σεβόμαστε τις εσωτερικές διαδικασίες, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί το κόμμα για να δώσει την μεγάλη εκλογική αναμέτρηση. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις προσέγγισης αυτών τρων θέσεων, οι οποίες όμως συντεταγμένα πηγαίνουν. Εάν ο άλλος απέναντι μπορεί να σε βλέπει ως κάτι άλλο, αυτό είναι δικό του πρόβλημα.

Έχω υποστηρίξει προέδρους που δυστυχώς για εκείνους, δεν έχουν εκλεγεί ποτέ ως πρόεδροι. ‘Ήμουν με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον κ. Δούκα, δεν εξελέγησαν, παρέμεινα όμως μέσα στο ΠΑΣΟΚ και υποστήριξα το κόμμα μου. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος που μένει στο ΠΑΣΟΚ παρά τις εσωτερικές αντιλήψεις, παραμένει», συνέχισε.

Για τα περί υπονόμευσης, απάντησε «πως όσοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη δεν ξέρουν τι σημαίνει».

«Υποστήριξα τον Ανδρουλάκη στις υποκλοπές»

«Το γεγονός η καταγγελία πως αισθάνθηκε μομφή και προσβολή και η απόφαση του πειθαρχικού ήταν ότι βλάπτω το κόμμα με τις δηλώσεις μου, σημαίνει κάτι άλλο για αυτούς που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον τρόπο. Ποτέ το ΠΑΣΟΚ από τη γέννησή του δεν έχει διαγράψει πολιτικό στέλεχος ή στέλεχος για μομφή και προσβολή, μόνο επί θέσεων που έχουν χωριστεί και έχουν πάει σε άλλα κόμματα και ευελπιστώ πως αυτή η διαγραφή, γιατί περί διαγραφής πρόκειται, θα είναι και η τελευταία», ανέφερε επίσης η κυρία Μπατζελή.

Όπως τόνισε, δεν μπορεί να είναι υποψήφια ούτε στις εκλογές ούτε σε κάποιο κομματικό όργανο του ΠΑΣΟΚ, για έναν χρόνο.

Τέλος, επανέλαβε πως «ποτέ δεν πρόσβαλα τον πρόεδρο και πάντα τον υποστήριξα στα θέματα υποκλοπών. Όποιος θεωρεί πως για οποιαδήποτε φράση μου, πίσω είναι οι υποκλοπές, εγώ δεν μπορώ να κάτω κάτι άλλο».



