Τουρκία: Κατέρρευσε η εξωτερική μας πολιτική στην Κύπρο λέει βουλευτής

Η τουρκική εξωτερική πολιτική στην Κύπρο κατέρρευσε, δηλώνει βουλευτής της γείτονος όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

“Αν ρωτούσατε ποιος είναι ο οργανισμός και οι χώρες που η Τουρκία αισθάνεται πιο κοντά και πιο αδελφικά μάλλον στο νούμερο 1 είναι ο Οργανισμός Τουρκογενών κρατών. Τρία μέλη, τρεις σημαντικές χώρες αυτού του Οργανισμούς Τουρκογενών κρατών, Το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν αποφάσισαν να αναγνωρίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία που εμείς αυτή τη δομή την αποκαλούμε 'Ελληνοκυπριακή Διοίκηση' και άνοιξαν πρεσβείες εκεί” τόνισε ο βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM), Τζενγκίζ Τσαντάρ.

“Στην πραγματικότητα πρέπει να ειπωθεί πως μιλάμε για κατάρρευση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στο ζήτημα του Κυπριακού. Καθώς από το 2021 η Τουρκία άρχισε να μιλάει για λύση του Κυπριακού με δυο κράτη. Δηλαδή εγκαταλείψαμε την πολιτική της ομοσπονδιακής λύσης που εφαρμόστηκε για 50 χρόνια και αρχίσαμε να μιλάμε για δυο κράτη. Από τότε δεν αναγνώρισε κανένας το δικό μας κράτος, αλλά πήγαν άλλες χώρες όπως το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν και αναγνώρισαν τους Ελληνοκυπρίους” συνέχισε ο βουλευτής.

Πηγή: skai.gr

